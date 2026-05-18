Pevač Slobodan Vasić optužen je da je 2019. godine fizički nasrnuo na tadašnju devojku B.J. i osuđen na dve godine uslovne kazne. Međutim 2025. godine Viši sud u Novom Sadu poništio presudu Osnovnog suda i proglasio pevača nedužnim.

Slobodan Vasić je na svom Instagramu objavio celu presudu, a mi vam prenosimo deo u kojem ga sud oslobađa krivice.

-Usvajanjem žalbe branioca okrivljenog, preinačava se presuda Osnovnog suda u Novom sadu tako što Viši sud u Novom Sadu okrivljenog Slobodana Vasića oslobađa optužbe da je dana 1.5.2019. godine primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život i telo, drskim i bezobraznim ponašanjem ugrozio spokojstvo člana svoje porodice, svoje vanbračne supruge B.J.- piše između ostalog u presudi.

Pevač je rekao da je ovaj dan dugo čekao.

- Pravda je spora, ali dostižna. Danas je dan koji sam dugo čekao. Posle višegodišnje borbe, dočekao sam istinu – ne kao senzaciju, ne kao trač, već kao zvaničnu, pravosnažnu odluku: Oslobođen! Oslobođen svih laži, kleveta i monstruoznih optužbi koje su me pratile godinama. Oslobođen etiketa koje su mi ljudi lepili bez dokaza, bez istine, bez savesti. Optužen sam ni za šta. Osuđen od javnosti. Dokazano nedužan - napisao je Sloba Vasić između ostalog.

"Ne osećam se krivim"

Podsetimo, Sloba je i nakon presude gde je osuđen za krivično delo nasilje, rekao da se ne oseća krivim.

-Za mene je to priča koja je završena i koju nisam nikada komentarisao, pa ne bih ni sada puno pričao o tome. Jedino što mogu da kažem je da sam dobio presudu - dve godine uslovne kazne, na koju su moji advokati uložili žalbu, jer se ne slažemo sa istom. Iskreno, ja sam potpuno iznad toga, živim povučen porodičan život, srećno sam oženjen, imam divno dete, nastupam i moja publika, kao i moji bliski ljudi znaju ko sam i kakav sam. Gledam u nekom drugom pravcu. Sve što je u prošlosti tamo treba i da ostane. Ne osećam se kriv ni za šta i to je jedino što mogu da vam kažem" - izjavio je Sloba za "Blic" povodom presude.

Svedočenje navodne žrtve

Podsećanja radi, 2019. godine novosadska policija uhapsila je Slobodana Vasića, a protiv njega je podignuta prekršajna prijava po nalogu tužilaštva, zbog sumnje da je pretukao svoju devojku.

Kako pojedini mediji prenose, Slobina devojka Bojana je često ulazila u konflikt sa pevačem jer on s vremena na vreme ima napade nervoze zbog lekova koje konzumira, a do napada je došlo kada je Vasić medikamente navodno pomešao sa alkoholom.



- Bojana se posle nemilog događaja čula sa bliskim prijateljem kom je odmah rekla šta se sve izdešavalo. Na licu mesta, dok je incident trajao, našao se samo njen brat, čije je prisustvo uplašilo Slobodana, pa se odmah pokupio i udaljio od zgrade. Bojana je ispričala da je u toku veze sa pevačem često imala svađe i čarke, ali da joj kroz glavu nijednog trenutka nije prošlo to da on može fizički da je povredi. Rekla je: "Dešavalo seda me Sloba povuče za kosu malo jače, da me gurne laktom i slično, ali mi nikada, recimo, do sada nije udario šamar". Ona je uvek nalazila opravdanje za njega zbog toga što on već dugi niz godina ima problema sa anksioznošću, pa pije tablete da bi stanje bilo pod kontrolom - otkriva sagovornik kome je navodno sve ovo Bojana ispričala u poverenju.

Vasićeva devojka je nakon odlaska i saslušanja u policiji nadležnima objasnila da je pevač posle kraće rasprave nasrnuo na nju, a iz usta je jasno mogla da oseti da je pio, te se zaključuje da je alkohol pomešao sa tabletama za smirenje.

- Bojana je u policiji otkrila sve detalje iz noći kada ju je Slobodan napao. Čim je ušao u stan, ona je primetila da je nervozan, ali je nastavila da razgovara sa njim. S obzirom na to da nije bio raspoložen za razgovor, Bojana ga je brzo iziritirala, pa je počeo da viče na nju - dodaje izvor i otkriva šta je ona sve rekla pred policijom:

- Kad sam ga opomenula da ne može tako da se ponaša, odjednom je pocrveneo, počeo da urla, a poto me je jednom rukom zgrabio za rame, počeo da me vređa, pa me je svom snagom odgurnuo. U tom trenutku sam pala na pod i u njega gledala bez reči, kao da je zver. Kako je prozor od sobe bio otvoren, počela sam da vičem: "Bato, spasi me", pa se on, srećom, vratio u stan. Inače, ko zna šta bi bilo. Za to vreme Slobodan je nastavio da me šutira bez trunke savesti. Šutirao me je po nogama i rukama kojim sam prikrila stomak, pa je veća tragedija, srećom, sprečena - rekla je navodno ona, pisala je Republika.

Pevač u Lazi Lazarević

Vest da je pevač Slobodan Vasić završio u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" iznenadila je javnost i izazvala brojne reakcije, posebno zbog okolnosti koje su prethodile njegovom prijemu na kliniku

Naime, pevač je u alkoholisanom stanju ušao u avion, nakon čega ga je obezbeđenje beogradskog aerodroma udaljilo iz daljeg postupanja i sprečilo ukrcavanje. Nakon toga je upućen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć i urađeno ispiranje organizma. U nastavku lečenja, zbog terapije koju koristi za anksioznost i činjenice da se takvi lekovi ne smeju kombinovati sa alkoholom, doneta je odluka da bude zbrinut u specijalizovanoj psihijatrijskoj ustanovi.

