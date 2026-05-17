Supruga pevača Sloba Vasić, Jelena Lela Vasić, teško podnosi situaciju nakon što je on juče smešten u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", a danas je i sama ponovo završila u bolnici.
Lela se oglasila na Instagramu i objavila fotografiju na kojoj se vidi ruka priključena na infuziju, uz kratku poruku.
- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja - napisala je ona.
Kako se navodi, već danima stižu brojne poruke podrške, ali i pitanja o Slobinom stanju, što dodatno utiče na njeno emotivno stanje i pogoršava joj situaciju.
Zbog toga je, kako se ističe, ponovo morala da potraži lekarsku pomoć.
Evo u kakvom je stanju Vasić
Podsetimo, on je najpre primljen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), nakon čega je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", gde je sa prijemnog odeljenja upućen na muško odeljenje, u skladu sa procedurom.
Prema dostupnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, ali će ostati pod nadzorom lekara do daljeg.
- Prebačen je na muško odeljenje. Do danas je bio na prijemnom odeljenju, ali takav je protokol - naveo je izvor.
Ipak, detalji o dužini boravka i daljem toku oporavka za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se u narednim danima.
