Supruga pevača Sloba Vasić, Jelena Lela Vasić, teško podnosi situaciju nakon što je on juče smešten u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", a danas je i sama ponovo završila u bolnici.

Lela se oglasila na Instagramu i objavila fotografiju na kojoj se vidi ruka priključena na infuziju, uz kratku poruku.

- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja - napisala je ona.

Kako se navodi, već danima stižu brojne poruke podrške, ali i pitanja o Slobinom stanju, što dodatno utiče na njeno emotivno stanje i pogoršava joj situaciju.

Zbog toga je, kako se ističe, ponovo morala da potraži lekarsku pomoć.

Evo u kakvom je stanju Vasić

Podsetimo, on je najpre primljen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), nakon čega je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", gde je sa prijemnog odeljenja upućen na muško odeljenje, u skladu sa procedurom.

Prema dostupnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, ali će ostati pod nadzorom lekara do daljeg.

- Prebačen je na muško odeljenje. Do danas je bio na prijemnom odeljenju, ali takav je protokol - naveo je izvor.

Ipak, detalji o dužini boravka i daljem toku oporavka za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se u narednim danima.

