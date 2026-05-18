"Raketni napad oštetio je stambenu zgradu, a teško je pogođena i druga civilna infrastruktura. Napad je takođe ciljao energetske objekte i stambene zgrade širom regiona", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Rekao je da su dronovi su pogodili i Odesu, a jedna od bespilotnih letelica pogodila je brod u vlasništvu Kine.

"Rusi nisu mogli da ne znaju koji se brod nalazio na moru. Ukupno je zabeleženo razaranje u osam regiona, a do sada je prijavljeno da su desetine ljudi širom zemlje povređene, uključujući i decu", dodao je predsednik.

Prema njegovim rečima, u ovom napadu Rusi su koristili 524 borbena drona i 22 rakete različitih tipova, balističke i krstareće rakete.

"Upozorenja na vazdušni napad ostaju na snazi u mnogim pograničnim i frontovskim zajednicama, ali naše službe deluju gde god bezbednosna situacija dozvoljava. Rusija se oslanja na balističke rakete da bi udarala na ljude i upravo zato mi u Evropi moramo učiniti sve što je moguće da obezbedimo pouzdanu zaštitu od ovoga", izjavio je Zelenski.

Kaže, Evropa mora imati sopstvene antibalističke sisteme i biti samodovoljna u suočavanju s tim pretnjama.

"Još jednom ponavljamo – potrebni su nam sopstveni antibalistički kapaciteti i jača ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana upravo sada. Ova nedelja će biti fokusirana na saradnju sa našim partnerima na jačanju zaštite života", zaključio je predsednik Ukrajine.