Zašto se ne nazdravlja sa čašom vode

Koren ovog običaja nalazimo još u antičkom vremenu

Autor:  Slobodanka Ćorić
18.05.2026.16:31
Zašto se ne nazdravlja sa čašom vode
Kada smo u društvu i neko poželi da nazdravi dogodi nam se da, ukoliko nam je čaša sa pićem u tom trenutku prazna, krenemo da nazdravimo čašom vode. Ono što obavezno čujemo u tom trenutku jeste upozorenje: "Vodom se ne nazdravlja!" .

Možda zvuči neverovatno, ali poreklo ovog nama sasvim svakodnevnog običaja zapravo je drevno i jezivo.

Iako nam se u trenutku možda učini da je ovakav zahtev glup ili deluje kao opravdanje da se još malo popije, ono što se krije iza ovog običaja zapravo nije nimalo naivno.

Koren ovog običaja nalazimo još u antičkom vremenu, i povezan je sa Hadom, odnosno podzemnim svetom mrtvih. Naime, kod starih Grka postojalo je verovanje da čovečja duša nakon njegove smrti odlazi u Had, a da se u njemu nalazi tužna ravnica sa belim divljim cvećem. Ovom ravnicom protiče pet reka: reka Stiks – ledena, reka mržnje, zatim Aheron – reka bola, Kokitus – reka jadikovanja, Flegeton – reka vatre i Leta – reka zaborava.

Duša pokojnika koja dođe u Had, pije vodu iz reke Lete kako bi zaboravila prethodni život i patnje u njemu. Oni koji su verovali u reinkarnaciju smatrali su da duša pokojnika pije vodu iz ove reke kako bi u potpunosti zaboravila pređašnji život i kako bi se pripremila za novi.

Upravo u ovim legendama i verovanju starih Grka leži i koren običaja da se ne nazdravlja vodom. Ukoliko neko nazdravi čašom vode, po ovom verovanju, snaći će ga sudbina koja je gora od smrti i prerani zaborav!

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
"Nova kuća na prodaju - jeftino": Mladi par neće ni da se useli u svoj dom, pogledajte zbog čega
Marko iz Srema ostao u šoku kad je video koliko ima prasadi: Komšije dolazile da gledaju neverovatan prizor
Posvađao se sa ženom, pa peške prešao skoro 400 kilometara: Policija ostala u šoku kad je čula razlog SPORO SE SMIRUJE

Srpski običaji za rođenje deteta: Šta simbolizuje cepanje košulje i zašto se stavlja crven konac bebi oko ruke?
Nije za one sa slabijim srcem: Otkrivena dvoglava zmija
Koza pobegla sa imanja pa naletela na polumaraton Postala je prava internet zvezda - pogledajte šta je uradila
Navika koju svi imamo je zapravo velika greška: Evo zbog čega ne treba odlagati stvari ispod kreveta
Horoskop sreće za 19. maj: Ribe dobijaju važan znak, a Strelac mora da posluša intuiciju

Ovu biljku nemoguće je uništiti, ne zahteva posebnu negu, a ukrasiće vašu baštu predivnim cvetovima

Drama u avionu: Pijani putnik napravio potpuni haos, stjuardesa je bila nemoćna, pilot je mogao da uradi samo jedno
Namirnica broj 1 za snižavanje holesterola: Čisti krvne sudove kao metla!

Da li ste ruža, đurđevak ili hrizantema? Cvet po mesecu rođenja otkriva kakav ste čovek
Kosa ti je žuta kao slama? Ne moraš kod frizera, ova metoda popravljaju pramenove za 10 minuta

Najveća zabluda o dojenju u koju mnoge mame i dalje veruju

Počela je sezona Blizanaca: Evo kako će uticati na svaki horoskopski znak
Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ovaj zdravstveni problem ima Sloba Vasić, pevač je završio na klinici Laza Lazarević
Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Da li se sećate blizanaca iz Velikog brata? Danas su potpuno neprepoznatljivi!
Pulen kavačkog klana udario na Vučića! Bruka i sramota: Blokaderi slede odbeglog crnogorskog krimosa
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 100,49 100,79 101,09
CAD CAD 73,06 73,28 73,5
AUD AUD 72,05 72,27 72,48
GBP GBP 134,22 134,62 135,03
CHF CHF 127,87 128,25 128,64

