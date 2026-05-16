Nova drama izbila je na društvenim mrežama nakon objave Katarine Radetinac koja je optužila pojedine blokadere za nasilje nad građanima tokom incidenta koji je, kako tvrdi, izazvao veliki revolt među ljudima.

U objavi na mreži X navodi se da su Nemanja Bakić i Konstantin Jahimović navodno „suzavcem napadali i povređivali građane samo zato što ne dele njihove stavove“, uz poruku da „Srbija ne sme da ćuti dok ekstremisti terorišu narod“.

Objava je veoma brzo izazvala veliki broj reakcija, komentara i deljenja, dok su korisnici društvenih mreža ušli u žestoku raspravu o tome šta se zaista dogodilo i ko snosi odgovornost za incident.

Optužbe za nasilje izazvale buru

U objavi se navodi da je reč o „skandalu bez presedana“, dok se incident opisuje kao dokaz da su političke tenzije u Srbiji dostigle opasan nivo.

- To nije politika, to je čisto nasilje i kukavičluk - piše u objavi koja se masovno deli internetom.

Pored same poruke, objavljene su i fotografije i video-snimak na kojima se vide osobe pomenute u objavi, kao i prisustvo policije na terenu.

Za sada nema zvanične potvrde nadležnih organa o detaljima događaja, niti informacija da li je pokrenut bilo kakav postupak povodom optužbi iznetih na društvenim mrežama.

Sve veće tenzije na političkoj sceni

Incident dolazi u trenutku kada su političke podele i tenzije u društvu već veoma izražene, posebno nakon višemesečnih protesta, blokada i sukoba na ulicama.

Na društvenim mrežama sve češće se mogu videti optužbe za nasilje, provokacije i incidente između političkih neistomišljenika, dok retorika postaje sve oštrija.

Pojedini korisnici traže hitnu reakciju institucija i detaljnu istragu navoda iz objave, dok drugi upozoravaju da društvene mreže postaju glavno mesto političkih obračuna i međusobnih optužbi.