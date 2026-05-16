Na aerodromu u Splitu došlo do nesreće prilikom polijetanja Kroacija erlajnsa, javljaju hrvatski mediji

Avion je trebalo da poleti za Frankfurt, ali je iz nepoznatog razloga završio van piste, na travnatoj površini pored piste.

Do izletanja je došlo tokom poletanja, usled nepoznatih i nepredviđenih okolnosti. Avion je bio Erbas A220-300 iz najnovije hrvatske flote.

Na veb-sajtu aerodroma u Splitu navodi se da je avion poleteo u 13:05 i sleteo u 13:15. Svi planirani letovi nakon toga su za sada odloženi.

Trenutno nije poznato da li ima povređenih ili materijalne štete na avionu. Putnici se evakuišu.

Flajtradar takođe pokazuje da su svi letovi obustavljeni, dodaju hrvatski mediji.

