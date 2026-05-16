Grupa "Lavina" iz Niša ove godine predstavlja Srbiju na "Evroviziji" sa pesmom "Kraj mene". Uspeli su da se plasiraju u finale ovog takmičenja, a nastupiće pod rednim brojem 9. U velikom finalu naći će se i Dara, bugarska predstavnica sa pesmom "Bangaranga".

Zanimljivo je da je Dari kostim za jedan projekat radila Marija, devojka Luke Aranđelovića, pevača grupe "Lavina".

Mlada umetnica, koja je već duže vreme u emotivnoj vezi sa Lukom, podelila je sa svojim pratiocima na Tiktoku priču o tome kako je njena kreativnost prešla granice naše zemlje.

Naime, ona je bila angažovana na specifičnom zadatku - oslikavanju haljine koju je bugarska predstavnica Dara nosila za potrebe jednog svog muzičkog spota.

Ovaj podatak izazvao je oduševljenje među ljubiteljima Evrovizije, jer pokazuje da se umetnici iz regiona međusobno podržavaju i sarađuju čak i pre nego što se sretnu na velikoj evrovizijskoj sceni. U svojim objavama, Marija je dokumentovala deo procesa stvaranja ove unikatne kreacije. Kao neko ko se bavi vizuelnom umetnošću, istakla je da je rad za bugarsku pevačicu bio veliki izazov, ali i čast.

Dara, koja važi za jednu od najmodernijih pop zvezda u Bugarskoj, poznata je po svom ekscentričnom stilu, u koji se ručno oslikana haljina srpske umetnice savršeno uklopila.

Luka predaje muzičko u Bujanovcu

Luka Aranđelović, pevač "Lavine", u Bujanovcu predaje muzičko vaspitanje. Njegovi učenici priredili su mu iznenađenje nakon pobede na "Pesmi za Evroviziju".

- Radim u nižoj muzičkoj školi u Bujanovcu. Predajem klincima klasičnu gitaru. Rad sa decom je u isto vreme i težak i lep. Postoji ta strana mene koja voli da prenese znanje i ne mogu da kažem da ne uživam u toj profesiji. Moj je posao da probudim talenat kod dece, nekad uspem, a nekad ne". Razlog zašto svakog dana putuje do Bujanovca na posao, objasnio je vrlo prosto i iskreno: "Kad sam završio fakultet nisam imao posao, stvorila se prilika da odem tamo i ja sam prihvatio"- ispričao je ranije Luka.

Alo/Kurir

