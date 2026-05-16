Prava drama odvija se u selu Putinci između Inđije i Rume, gde su raspoređene jake policijske snage, pripadnici Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), saznaje „Blic“. Prema nezvaničnim informacijama, policija već satima pretražuje teren, dok detalji akcije za sada nisu poznati.

Prisustvo velikog broja policijskih vozila i naoružanih pripadnika specijalnih jedinica uznemirilo je meštane, koji tvrde da ovakvu akciju u svom mestu dugo nisu videli.

Kako prenose izvori upoznati sa situacijom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno proveravaju više lokacija u selu i okolini, dok pojedini delovi terena navodno ostaju pod jakim obezbeđenjem.

SAJ i Žandarmerija na terenu

Za sada nije zvanično potvrđeno šta je tačno razlog velike policijske akcije, niti da li se traga za određenom osobom ili predmetima povezanim sa nekom istragom.

Specijalna antiteroristička jedinica i Žandarmerija uglavnom se angažuju u visokorizičnim operacijama, potragama i intervencijama koje zahtevaju pojačane mere bezbednosti.

Meštani navode da su tokom dana primetili pojačano prisustvo policije na prilazima selu, kao i intenzivno kretanje službenih vozila.

Policije ima na više strana, nešto ozbiljno se dešava. Nikada nismo videli ovoliko specijalaca ovde - tvrde meštani Putinca.

Šta bi moglo da stoji iza akcije

Iako zvaničnih informacija još nema, ovakve akcije najčešće se organizuju kada policija raspolaže operativnim saznanjima o mogućem skrivanju osumnjičenih, ilegalnom oružju ili drugim bezbednosno rizičnim situacijama.

Za sada nema potvrde da je bilo hapšenja niti da je iko povređen tokom intervencije.

Situacija u Putincima i dalje je napeta, dok policijske snage nastavljaju akciju na terenu. Očekuje se da će MUP tokom dana ili večeri saopštiti više detalja o tome šta se tačno događa u ovom sremskom selu.