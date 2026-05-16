U sredu u popodnevnim satima u Ulici Strahinjića Bana u Prokuplju dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je, na sreću, lakše povređen osmogodišnji dečak.

Kako se saznaje, nakon što je dete ustalo posle pada od udarca, vozač je kroz prozor automobila pitao dečaka da li je dobro i potom otišao.

Prema prvim informacijama, dete se kretalo kolovozom jer je kretanje trotoarom u tom delu ulice neizvodljivo, prilikom čega mu je ispala lopta.

- Kada je krenuo po nju, vozilo je naletelo na njega. Deca nisu zapamtila registarske tablice automobila i osim što je poznato da se radi o automobilu marke "mini moris", još uvek se ne zna ko je vozač - kažu svedoci ovog događaja.

Ceo slučaj policiji je prijavila služba Doma zdravlja, kada je majka, nakon saznanja da je dete udareno kolima, odvela mališana na pregled.

Ni ljudi koji su se okupili kako bi pomogli detetu do dolaska njegovih roditelja nisu pozvali policiju.

U policiji još nemaju nikakve informacije o vozaču i rade na otkrivanju registarskih tablica uz pomoć snimaka sa obližnjih lokala i kuća.

Alo/Kurir

