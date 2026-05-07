Starleta Maja Marinković, jedna od najkontroverznijih učesnica rijaliti programa, ponovo će se naći pred kamerama u sezoni Elita 9.

Pred njen ulazak u novu sezonu, na društvenim mrežama ponovo se deli pregled njenih burnih veza i afera koje su obeležile godine rijaliti učešća.

Tokom više sezona, Maja je privlačila veliku pažnju javnosti turbulentnim odnosima, čestim sukobima i emotivnim preokretima, zbog čega se njen povratak već sada najavljuje kao jedan od najpraćenijih momenata sezone.

Jedan od najkomentisanijih odnosa bio je sa Markom Janjuševićem Janjušem, koji je u Zadruzi važio za njen najduži i najburniji rijaliti odnos, obeležen raskidima, pomirenjima i skandalima.

U četvrtoj sezoni bila je u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom, dok je u Zadruzi 5 pažnju izazvala njena veza sa Filipom Carem, ispunjena emotivnim ispadima i javnim sukobima.

U narednoj sezoni, uplovila je u odnos sa Bilalom Brajlovićem, što je izazvalo podeljene reakcije publike.

U kasnijem periodu pominjani su i Marko Marković, Marko Miljković i Zvezdan Slavnić, dok je u narednim sezonama pažnju privukla veza sa Stanislavom Krofakom.

U aktuelnom rijaliti izdanju, Maja je ponovo izazvala reakcije zbog odnosa sa Filipom Đukićem, a dodatnu pažnju izazvala je i reakcija njenog oca Takija Marinkovića, koji je javno izrazio nezadovoljstvo.

Sada je u fokus dospela i njena nova romansa sa Asminom Durdžićem, i to svega dva dana nakon ulaska njene prijateljice Stanija Dobrojević, koja je njegova bivša verenica.

Sanja Marinković u emisiji obelodanila spisak

Dodatni odjek izazvalo je i gostovanje u emisiji "Magazin In", gde je voditeljka Sanja Marinković komentarisala njen rijaliti život.

-Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti sa kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u Zadruzi i Eliti do sada. Maja je jedva stala na jednu karticu - rekla je Sanja, dok je ona odgovorila:

-Pa normalno, osam godina sam u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i seksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dve sezone - pravdala se Marinkovićeva.