U noći između utorka i srede lekari zaposleni u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu imali su pune ruke posla. Između ostalih pacijenata, primljeno je i dete od tri godine koje je nepažnjom povredilo oko igrajući se oštrim predmetom, tačnije nožem.

Potpukovnik docent doktor Goran Rondović, glavni dežurni anesteziolog Vojnomedicinske akademije, rekao je da je na VMA u toku njegovog dežurstva primljeno trogodišnje dete s povredom oka.

- U našem dežurstvu morali smo da zbrinemo dete uzrasta od tri godine koje je nepažnjom povredilo oko igrajući se oštrim predmetom, odnosno konkretno nožem. Dete je zbrinuto, operisano i u dobrom stabilnom stanju i nalazi se na odeljenju Očne klinike - rekao je dr Rondović za RTS.

