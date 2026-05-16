Voditeljka Dušica Jakovljević ima dvoje dece, sina Ognjena i ćerku Anđelu, koje je dobila u braku sa producentom Aleksandrom Miljušem.

Ponosna je što svoju decu izvela na pravi put, velika su joj podrška i sa njima gaji iskren i otvoren odnos.

Anđela je u decembru prošle godine napunila je 19 godina, a nedavno se pojavila informacija i da je dobila posao. Naime, čelnici jednog modnog brenda su angažovali Miljuševu da im bude zaštitno lice.

Na svom Instagram profilu objava privlači veliku pažnju pozama i modnim kombinacijama, a prati je više od 12.000 korisnika ove mreže.

- Moja ćerka je napunila 19 godina! Nismo nikad izašle zajedno, ali se dogovaramo stalno da izađemo zajedno. Nemam ništa od brige, deca su mi sjajna, odgovorna. Ne proveravam telefon, samo kažem da kupe hleb kad se budu vraćali... (smeh) Znam gde su, znam sa kim su. Ne treba pratiti dete, tako preko lokacija i to, šta to znači... - govorila je Dušica Jakovljević jednom prilikom.

- Anđela moja je sa obe noge na zemlji, jarac pravi. Deci se ja javljam, gde sam, šta radim, čujemo odmah u glasu da li je neko dobro, kako je - rekla je tada.

BONUS VIDEO:

