Poznati jutjuber Lazar Janković, poznatiji kao Kila, doživeo je dramatičan incident zbog čega je hitno primljen u Urgentni centar.

Prema dostupnim informacijama, nezgoda se dogodila kada je prošao kroz staklo jednog objekta.

U bolnicu je stigao u pratnji dve drugarice, a prizor je bio prilično uznemirujući jer je Janković bio sav krvav, sa majicom koja je bila potpuno natopljena krvlju.

Sada se oglasio objavivši fotografiju sa drugim jutjuberom, poznatijim kao Steva Đubre, uz šaljivu poruku:

- Ljudi, ovo je glavni krivac zašto sam se isekao! Nemojte da brinete, brat je jak! Uskoro izlazi epizoda! - najavio je Lazar.

Predpostavlja se da su jutjuberi snimali klip za jutjub, pri čemu je došlo do incidenta.

BONUS VIDEO:

