Pevačica Vesna Zmijanac na muzičkoj sceni je više od četiri decenije, a tokom bogate karijere snimila je veliki broj hitova.

Kruna njene karijere su tri koncerta u "Beogradskoj areni", dva je već održala, a treći sledi večeras. Tokom karijere pojedine pesme je odbila, a koje su kasnije postali hitovi.

Jedna od njih je numera "Vidovdan" koju je snimila pevačica Goca Lazarević.

- Pesma je bila namenjena Vesni Zmijanac, ali ona nije želela da je snimi da ne bi narušila svoju jugoslovensku popularnost, dok sam ja molila Zahara da mi je da. Tek kada je ona odbila, rekao mik je: 'Dobro, evo ti' - rekla je pevačica u jutarnjem programu na "Pinku" pre nekoliko godina.

Inače, Vesna je odbila i da snimi pesmu "Idi dok si mlad".

- Cecina pesma "Idi dok si mlad", pisana je za mene, ali sam odbila da je otpevam zbog tadašnjeg dečka koji je sumnjao da ga varam sa mlađim zbog reči te pesme. Je li to istina? - upitao je Ognjen Amidžić Vesnu u svojoj emisiji, a pevačica je priznala da je tačno da je odbila da snimi pesmu zbog dečka.

- Istina je, pa da. Šta to ti "Idi dok si mlad". Ceca je tada bila skroz klinka, i peva nekom idi dok si mlad... Meni je bilo zabranjeno to da snimim, jer se to po pesmi odnosilo na nekog ko je mlad, a ovaj gospodin nije baš bio mlad i tako - otkrila je Vesna Zmijanac.

BONUS VIDEO:

