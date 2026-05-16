Metal bend iz Niša "Lavina" zatvorio je svojim nastupom takmičarski deo prvog polufinala ovogodišnje "Evroviziji" pesmom "Kraj mene", a ubedljivim nastupom uspeli su da se plasiraju u finale ovog takmičenja, koje se održava večeras u Beču.

Stanje na kladionicama varira, ali bend ima veliku podršku publike iz čitave Evrope, ali i drugih takmičara.

Predstavnik Grčke na "Pesmi Evroviziji" pevač Akilas izjavio je danas da smatra da je srpski predstavnik, grupa Lavina, sjajna, da mu se sviđa njihova pesma "Kraj mene", kao i energija i estetika srpske grupe.

- Nije laka. To nije samo vrištanje. Tako je teško, jer je potrebna tehnika, a oni to rade zapanjujuće. Zaista im želim sve najbolje. Sviđa mi se estetika, odeća. Ikonično - rekao je grčki muzičar Akilas.

Marija Šerifović o Lavini

Pevačica Marija Šerifović, koja se pobedila na "Eurosongu" 2007. godine pesmom "Molitva", podržala je javnu ovogodišnje srpske predstavnike. Takođe, ispričala je da neke njene poznanike njihov nastup plaši.

- Dobro ta muzika nije njima bliska - rekla je Marija Šerifović, a onda se dotakla i najupečatljivijeg momenta na sceni.

- To uznemirava ljude. Evo ja imam drugarice koje su meni sinoć napisale, one slušaju neku soft muziku. Napisala mi je "E, mene prestravljuje ova pesma! Znači bukvalno mi pozli" - ispričala je Marija Šerifović.

Alo/Tanjug

BONUS VIDEO:



