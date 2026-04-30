Kroz ambulante je prošlo 380 pacijenata, zabeleženo je 450 pregleda, a iako je broj povreda bio ogroman, srećom, niko nije životno ugrožen.

Pukovnik prof. dr Ranko Raičević, glavni dežurni na VMA, grupe neuropsihijatrijskih klinika, istakao je da su se u Beogradu, ali i širom Srbije, u prethodnom danu dogodile 12 saobraćajnih nesreća, dok je zabeleženo i pet infarkta srca. Ipak, ono što najviše zabrinjava lekare jeste neprestani trend moždanih udara, koji ne jenjava.

"Povrede su bile česte, ali ovog puta, na sreću, iako je bio veliki broj povreda, nijedna nije bila životno ugrožavajući. Sve osobe su zbrinute, i uglavnom je većina vraćena kući. Bilo je 380 pacijenata, 450 pregleda, 12 saobraćajnih nesreća, 5 infarkta srca, i dalje je prisutan trend moždanih udara", kaže Raičević.

Vremenske oscilacije udarile na hronične bolesnike

Doktor Raičević objašnjava da, pored standardnih "pikova" za moždane udare koji su vezani za praznike i slave, trenutne vremenske prilike igraju veliku ulogu u pogoršanju stanja građana.

"Mogli bismo da kažemo da ima uticaja, jer se održava trend. Mi imamo dva pika što se tiče moždanih udara, to su pikovi koji su vezani za Novu godinu i za slave. Međutim, sada bi stvarno mogle da budu ove promene vremena, jer to utiče pre svega na kardiovaskularni sistem i rezervu, i onda ti pacijenti koji su već u hroničnim zdravstvenim problemima mogu da budu baš najviše ugroženi", kaže on za RTS.

Govoreći o moždanim udarima, Raičević se osvrnuo na uspeh kolega sa Klinike za neurohirurgiju UKCS.

"Kolege neurolozi su izvršili minimalno invazivnu aspiraciju intracerebralnog hematoma. To daje novu nadu za lečenje, da se ne rade kraniotomije, već minimalno invazivne procedure, i nadam se da ćemo svi zajedno uz njihovu pomoć ovladati ovom tehnikom i dalje unaprediti lečenje moždanih udara

Sve više mladih sa visokim pritiskom

Poseban razlog za brigu je činjenica da se granica pomera, "pa se sa neurološkim problemima i hipertenzijom suočava sve više mladih ljudi". Dr Raičević naglašava da ključ leži u onome što najčešće zanemarujemo - snu.

"Mozak je najveći potrošač energije i radi 24 sata, 365 dana u godini. Ako mu ne damo vreme za odmor od najmanje 8 sati u kontinuitetu kako bi regenerisao vitalne funkcije, sve dolazi na naplatu. Svedoci smo modernog načina života gde je san isprekidan ili neredovan, radimo po nekoliko poslova, ali mozak ne može da radi neograničeno bez odmora", jasan je dr Raičević.