I dok su u bašti gotovo neprimetni, u stanu vrlo brzo postaju prava muka.

Zbog toga se poslednjih nedelja društvenim mrežama širi jednostavan trik koji, prema iskustvima mnogih ljudi, može pomoći da se mravi oteraju bez skupih preparata i jakih hemikalija.

Potrebna su samo dva sastojka

Za ovaj trik koriste se:

šećer

soda bikarbona

Smesa se pravi u odnosu 1:1, odnosno jednaka količina oba sastojka.

Šećer privlači mrave, dok soda bikarbona ima potpuno drugačiji efekat kada je insekti unesu.

Gde se smesa stavlja?

Ako znate odakle mravi dolaze, smesu je najbolje posuti direktno na to mesto.

U suprotnom, ljudi je najčešće raspoređuju:

uz lajsne

pored vrata i prozora

duž ivica kuhinje

na mestima gde su primetili mrave

Privučeni šećerom, mravi pojedu smesu, a zatim dolazi do reakcije koja ih eliminiše.

Zašto je trik postao toliko popularan?

Mnogi vole ovu metodu jer:

ne zahteva skupe proizvode

koristi sastojke koje već imaju kod kuće

nema jak miris hemikalija

veoma se lako priprema

Upravo zato sve više ljudi ovaj trik koristi kao brzo rešenje čim krenu topliji dani i pojave se prvi insekti.