I dok su u bašti gotovo neprimetni, u stanu vrlo brzo postaju prava muka.
Zbog toga se poslednjih nedelja društvenim mrežama širi jednostavan trik koji, prema iskustvima mnogih ljudi, može pomoći da se mravi oteraju bez skupih preparata i jakih hemikalija.
Potrebna su samo dva sastojka
Za ovaj trik koriste se:
- šećer
- soda bikarbona
Smesa se pravi u odnosu 1:1, odnosno jednaka količina oba sastojka.
Šećer privlači mrave, dok soda bikarbona ima potpuno drugačiji efekat kada je insekti unesu.
Gde se smesa stavlja?
Ako znate odakle mravi dolaze, smesu je najbolje posuti direktno na to mesto.
U suprotnom, ljudi je najčešće raspoređuju:
- uz lajsne
- pored vrata i prozora
- duž ivica kuhinje
- na mestima gde su primetili mrave
Privučeni šećerom, mravi pojedu smesu, a zatim dolazi do reakcije koja ih eliminiše.
Zašto je trik postao toliko popularan?
Mnogi vole ovu metodu jer:
- ne zahteva skupe proizvode
- koristi sastojke koje već imaju kod kuće
- nema jak miris hemikalija
- veoma se lako priprema
Upravo zato sve više ljudi ovaj trik koristi kao brzo rešenje čim krenu topliji dani i pojave se prvi insekti.
