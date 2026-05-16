Veliko finale Evrovizije 2026 još nije ni počelo, a u Nemačkoj je već nastala prava drama zbog redosleda nastupa!



Njihova predstavnica Sara Engels sa pesmom „Fire“ nastupiće druga po redu, a upravo ta pozicija među fanovima Evrovizije godinama važi za jednu od najnezahvalnijih u finalu.

Kako prenosi austrijski Heute, nemačka predstavnica je u polufinalu dobila takozvani „producers’ choice“, odnosno izbor producenata. To znači da organizatori nisu morali automatski da je rasporede u prvi ili drugi deo finala, već su sami odlučivali o njenoj poziciji u programu.

Iako ovakav scenario često može da bude prednost, jer producenti pokušavaju da naprave što dinamičniji šou i pojedine nastupe postave na mesta koja mogu da ostave jači utisak, odluka da Nemačka peva druga izazvala je veliko razočaranje među fanovima.

Na društvenim mrežama već se komentariše da je druga pozicija „ukleta“, budući da su se mnoge zemlje koje su nastupale rano teško probijale do vrha tabele.

Zbog toga deo publike smatra da će Sara Engels imati znatno teži zadatak da ostavi snažan utisak na gledaoce i osvoji veliki broj glasova.

