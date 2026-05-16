Njihova tajna, kako tvrde stručnjaci, nema veze sa skupim aparatima ili jakim hemikalijama, već sa jednostavnom svakodnevnom navikom koja traje svega nekoliko minuta.

Problem često nastaje zbog načina provetravanja

Vlaga u domu nastaje kada topao i vlažan vazduh dođe u kontakt sa hladnim površinama poput zidova i prozora.

Tada dolazi do kondenzacije, stvaraju se kapljice vode, a ako se problem stalno ponavlja — pojavljuje se i buđ.

Situaciju dodatno pogoršavaju:

kuvanje

tuširanje

sušenje veša u stanu

loša ventilacija

Mnogi prave istu grešku i drže prozor satima otvoren "na kip", misleći da tako rešavaju problem.

Finski trik traje samo pet minuta

Umesto dugog provetravanja, Finci nekoliko puta dnevno potpuno otvore prozore i naprave kratku promaju kroz stan.

Često otvore i vrata sa suprotnih strana kako bi vazduh što brže prošao kroz prostorije.

Sve traje oko pet minuta.

Na taj način:

vlažan vazduh brzo izlazi

suv i svež vazduh ulazi unutra

zidovi i nameštaj ne stignu da se ohlade

nema velikog gubitka toplote

Upravo je to ključ zbog kog se vlaga mnogo manje zadržava u prostoru.

Grejanje nikada potpuno ne gase

Stručnjaci upozoravaju i na još jednu čestu grešku — potpuno gašenje grejanja tokom dana.

Kada se hladan stan naglo zagreje, mnogo lakše dolazi do stvaranja kondenzacije na zidovima i prozorima.

Zato u nordijskim zemljama temperatura uglavnom ostaje stabilna tokom celog dana, čak i kada niko nije kod kuće.

Grejanje eventualno smanje za nekoliko stepeni, ali ga retko potpuno isključuju.

Male navike koje prave ogromnu razliku

Finci vode računa i o drugim svakodnevnim detaljima:

koriste aspirator tokom kuvanja

nakon tuširanja kratko provetre kupatilo

ne suše veš direktno na radijatorima

dodatno provetravaju prostoriju kada suše odeću u stanu

Iako deluju kao sitnice, upravo te navike mogu značajno smanjiti vlagu i sprečiti pojavu buđi u domu.