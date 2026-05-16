Duška Vučinić, zaštitno lice ovog muzičkog takmičenja i godinama naša omiljena TV komentatorka, javlja se za TV Ekran pravo iz srca dešavanja.

U svom autentičnom stilu, Duška prenosi utiske iz Beča i otkriva kako zaista izgleda rad iza kulisa ovog ogromnog spektakla:



- Ovo mi je 22. Evrovizija! Sam Beč i Arena su mi već dobro poznati, s obzirom na to da smo i 2015. godine bili upravo ovde, a grad tek sada živi onaj svoj prepoznatljivi evrovizijski život. Ono što me trenutno prilično frustrira jesu mere štednje, koje su ove godine intenzivirane, a koje nam znatno otežavaju rad. Komunikacija je uglavnom prebačena na aplikacije koje ne funkcionišu u potrebnom kapacitetu. Takođe, brojna ograničenja za snimanje u samoj Areni nas ozbiljno usporavaju, posebno kad je reč o korišćenju bežičnih mikrofona za uključenja i kreiranju sadržaja za društvene mreže - kaže Duška za TV Ekran.

- Snalazimo se. Najviše uz intenzivno pešačenje od tačke A do tačke B. Danas sam se i "životom zaklela" da ću poštovati sve instrukcije - poručuje sa osmehom.

- Na kraju, što se tiče mog komentatorskog posla, na krovu Arene sam, hvala na pitanju. Ptičja perspektiva je moja trenutna realnost. S nestrpljenjem čekam veliko finale i od srca želim Lavini dobar nastup i sjajan plasman - zaključila je voditeljka.

BONUS VIDEO:



