Večeras se u austrijskoj prestonici, Beču održava Tirkizni tepih gde će predstavnici zemalja koje s etakmiče na Evroviziji da prodefiluju i popričaju sa novinarima i publikom.

Predstavnici zemalja učesnika iz Evrope, obučeni u pažljivo osmišljene scenske kombinaciјe, prolaze kroz špalir obožavalaca, novinara i fotografa a naša ekipa je večeras na ovom mestu videla i bugarsku predstavnicu Darinu Nikolaјevu Јotovu koja je ukrala sve poglede zbog neobičnog stajlinga.

Naime, ona je na sebi imala haljinu od kose što je mnoge šokiralo. Pevačica nam je otkrila koliko razume naš jezik, progovorila o saradnji sa Željkom Joksimovićem.

Budući da se obeležava 70 godina od Evrovizije, bugarska predstavnica je odabrala i Željkov veliki hit Lane moje koje će zapevati pred publikom a otkrila je i zašto.

- Zato što je to himna - istakla je pevačica, a potom otkrila kakav je savet dobila od srpskog kolege Joksimovića:

- Rekao mi je da iskusim sve ovo i da uživam u ovom trenutku. Rekao mi je budem prizemna i da je to najvažnije u ovom trenutku i naravno da se lepo zabavim jer sve prolazi brzo - priznala je Darina.

Podsetimo, Prema aktuelnim predviđanjima bend "Lavina" koji ove godine predstavlja Srbiju, našao je svoje mesto u finalu.

