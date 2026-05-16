Na Mediteranu su ih generacijama koristili za:

  • čajeve
  • domaće sirupe
  • obloge
  • prirodne preparate

Mnoge bake verovale su da upravo list smokve može pomoći kod šećera, visokog pritiska i problema sa varenjem.

Čaj od lista smokve ponovo postaje popularan

Poslednjih godina sve više ljudi vraća se starim receptima i prirodnim metodama, pa je i list smokve ponovo privukao pažnju.

Posebno je zanimljivo što se njegovo dejstvo ne povezuje sa slatkoćom ploda, već upravo sa regulacijom šećera u krvi.

Čaj se najčešće priprema tako što se nekoliko svežih ili osušenih listova kuva desetak minuta u vodi, a zatim se napitak procedi i pije topao.

Mnogi ga koriste zbog šećera i pritiska

Određena istraživanja pokazala su da jedinjenja iz lista smokve mogu pomoći organizmu da bolje koristi insulin.

Zbog toga ga mnogi piju kao prirodnu podršku kod:

  • povišenog šećera
  • insulinske rezistencije
  • visokog krvnog pritiska

List smokve bogat je i kalijumom, pa se često povezuje sa zdravljem srca i krvnih sudova.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da osobe koje koriste terapiju za dijabetes moraju biti oprezne i obavezno se konsultovati sa lekarom pre redovne upotrebe.

Koristio se i za želudac i kašalj

Naše bake koristile su list smokve i za:

  • nadutost
  • sporiju probavu
  • osećaj težine u stomaku
  • suv kašalj
  • bronhitis

Verovalo se da njegova protivupalna svojstva mogu pomoći želucu i smiriti varenje nakon teške hrane.

Neki su čak žvakali mlade listove svakog jutra verujući da tako „čuvaju stomak“.

Od lista smokve danas prave i sirupe

Poslednjih godina popularan je postao i domaći sirup od lista smokve koji ima neobičnu aromu nalik kokosu i vanili.

Ljudi ga dodaju u:

  • kafu
  • ovsene pahuljice
  • jogurt
  • letnje napitke

Stručnjaci upozoravaju na oprez

Iako mnogi hvale list smokve, stručnjaci podsećaju da sa prirodnim preparatima ne treba preterivati.

Pojedine sorte smokve sadrže jedinjenja koja mogu izazvati:

  • iritaciju kože
  • reakcije na sunce
  • alergijske promene kod osetljivih osoba

Zato se savetuje oprez, posebno kod ljudi sa osetljivom kožom ili hroničnim zdravstvenim problemima.