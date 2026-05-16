Na Mediteranu su ih generacijama koristili za:
- čajeve
- domaće sirupe
- obloge
- prirodne preparate
Mnoge bake verovale su da upravo list smokve može pomoći kod šećera, visokog pritiska i problema sa varenjem.
Čaj od lista smokve ponovo postaje popularan
Poslednjih godina sve više ljudi vraća se starim receptima i prirodnim metodama, pa je i list smokve ponovo privukao pažnju.
Posebno je zanimljivo što se njegovo dejstvo ne povezuje sa slatkoćom ploda, već upravo sa regulacijom šećera u krvi.
Čaj se najčešće priprema tako što se nekoliko svežih ili osušenih listova kuva desetak minuta u vodi, a zatim se napitak procedi i pije topao.
Mnogi ga koriste zbog šećera i pritiska
Određena istraživanja pokazala su da jedinjenja iz lista smokve mogu pomoći organizmu da bolje koristi insulin.
Zbog toga ga mnogi piju kao prirodnu podršku kod:
- povišenog šećera
- insulinske rezistencije
- visokog krvnog pritiska
List smokve bogat je i kalijumom, pa se često povezuje sa zdravljem srca i krvnih sudova.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da osobe koje koriste terapiju za dijabetes moraju biti oprezne i obavezno se konsultovati sa lekarom pre redovne upotrebe.
Koristio se i za želudac i kašalj
Naše bake koristile su list smokve i za:
- nadutost
- sporiju probavu
- osećaj težine u stomaku
- suv kašalj
- bronhitis
Verovalo se da njegova protivupalna svojstva mogu pomoći želucu i smiriti varenje nakon teške hrane.
Neki su čak žvakali mlade listove svakog jutra verujući da tako „čuvaju stomak“.
Od lista smokve danas prave i sirupe
Poslednjih godina popularan je postao i domaći sirup od lista smokve koji ima neobičnu aromu nalik kokosu i vanili.
Ljudi ga dodaju u:
- kafu
- ovsene pahuljice
- jogurt
- letnje napitke
Stručnjaci upozoravaju na oprez
Iako mnogi hvale list smokve, stručnjaci podsećaju da sa prirodnim preparatima ne treba preterivati.
Pojedine sorte smokve sadrže jedinjenja koja mogu izazvati:
- iritaciju kože
- reakcije na sunce
- alergijske promene kod osetljivih osoba
Zato se savetuje oprez, posebno kod ljudi sa osetljivom kožom ili hroničnim zdravstvenim problemima.
