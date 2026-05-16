Na Mediteranu su ih generacijama koristili za:

čajeve

domaće sirupe

obloge

prirodne preparate

Mnoge bake verovale su da upravo list smokve može pomoći kod šećera, visokog pritiska i problema sa varenjem.

Čaj od lista smokve ponovo postaje popularan

Poslednjih godina sve više ljudi vraća se starim receptima i prirodnim metodama, pa je i list smokve ponovo privukao pažnju.

Posebno je zanimljivo što se njegovo dejstvo ne povezuje sa slatkoćom ploda, već upravo sa regulacijom šećera u krvi.

Čaj se najčešće priprema tako što se nekoliko svežih ili osušenih listova kuva desetak minuta u vodi, a zatim se napitak procedi i pije topao.

Mnogi ga koriste zbog šećera i pritiska

Određena istraživanja pokazala su da jedinjenja iz lista smokve mogu pomoći organizmu da bolje koristi insulin.

Zbog toga ga mnogi piju kao prirodnu podršku kod:

povišenog šećera

insulinske rezistencije

visokog krvnog pritiska

List smokve bogat je i kalijumom, pa se često povezuje sa zdravljem srca i krvnih sudova.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da osobe koje koriste terapiju za dijabetes moraju biti oprezne i obavezno se konsultovati sa lekarom pre redovne upotrebe.

Koristio se i za želudac i kašalj

Naše bake koristile su list smokve i za:

nadutost

sporiju probavu

osećaj težine u stomaku

suv kašalj

bronhitis

Verovalo se da njegova protivupalna svojstva mogu pomoći želucu i smiriti varenje nakon teške hrane.

Neki su čak žvakali mlade listove svakog jutra verujući da tako „čuvaju stomak“.

Od lista smokve danas prave i sirupe

Poslednjih godina popularan je postao i domaći sirup od lista smokve koji ima neobičnu aromu nalik kokosu i vanili.

Ljudi ga dodaju u:

kafu

ovsene pahuljice

jogurt

letnje napitke

Stručnjaci upozoravaju na oprez

Iako mnogi hvale list smokve, stručnjaci podsećaju da sa prirodnim preparatima ne treba preterivati.

Pojedine sorte smokve sadrže jedinjenja koja mogu izazvati:

iritaciju kože

reakcije na sunce

alergijske promene kod osetljivih osoba

Zato se savetuje oprez, posebno kod ljudi sa osetljivom kožom ili hroničnim zdravstvenim problemima.