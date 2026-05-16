Uzela je svoju radnu uniformu i rano ujutro, oko 5:40, sela u auto i uputila se ka Zagrebu gde radi kao medicinska sestra u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Tea Turini iz Volodera kod Popovače od tada se vodi kao nestala, a njena očajna porodica sada moli za bilo kakvu informaciju koja bi pomogla da se pronađe.

Tea je rođena 1999. godine, visoka je 170 centimetara, ima smeđu kosu, a u trenutku nestanka odvezla se u belom Nisan Noutu sa registarskim oznakama KT 959 IU.

- Uobičajeno putovanje na posao pretvorilo se u noćnu moru. Kod kuće je sve u redu, ima dete od godinu i po dana. Uzela je svoju medicinsku uniformu, skuvala kafu, stavila je u termos kao i obično i krenula. Ništa nije ukazivalo na to da će bilo šta uraditi - rekla je za hrvatske medije njena majka.

Građani su pozivani, ako imaju informacije o ovoj osobi, da obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu 192. Informacije mogu da dostave i putem e-pošte: nestali@nestali.hr.