Na konferenciji za novinare u Palati Srbije, direktor policije Dragan Vasiljević takođe je demantovao da je Andrej Vučić vlasnik tog restorana i naveo da je vlasnik restorana među 10 uhapšenih osoba povodom te pucnjave.

"Ja mislim da je Andrej tamo možda bio jednom u životu ili nijednom, ali ne vredi, kad imate posla sa lažovima. Znate li ko je to izmislio, pa su to ovi prihvatili na nivou Milovana Brkića? Sad vidite kako mafija radi. Znate li ko je to izmislio, ko je to prvi rekao? Pa rekao je ovaj dokazani, pravosnažno presudom osuđeni kriminalac opet iz Crne Gore, a koga sada, prema našim obaveštajnim podacima, štiti Kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore, koji se ne javlja na izdržavanje kazne. To je sin one nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Medenice", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnje da je njegov brat vlasnik tog restorana.

Naglasio je da Kavački klan, kao i Škaljarski, imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu.

"To je Aleksandar Vučić, pošto sa drugim liderima očigledno nemaju baš mnogo problema. I onda on, kad ispriča sve što je čuo od svojih kolega, jer su neki od tih narkodilera koji su učestvovali u tome svemu, onda moraju da ubace i porodicu, onu koja im najviše smeta i koja im predstavlja najveći problem. A zar nije Franš u vlasništvu mog brata? Koliko su to, 13, 14 puta govorili, ja mislim da on nikad tamo nije ni bio. I znate, pada jedna za drugom laži, od Jovanjice, Valjeva, zvučnog topa, pa i ovo, ali uvek morate da izmislite neku novu laž i pada svaka laž", rekao je Vučić.

Kako je rekao, crnogorski narko klanovi su najgori u Evropi.

"Pobiše pola države naše, pobiše ljude gde stigoše. Pa nisu sela Škaljari i Kavači oko Kragujevca ni oko Kraljeva ni oko Čačka, a ni blizu Beograda, nego ste nam uvezli to zlo ovde", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanje novinara da li veruje da bi posle eventualne smene vlasti moglo i njemu da se dogodi isto što i bivšem premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, kome novi premijer Petar Mađar blokira otpremninu, Vučić je odgovorio da se on ne plaši smrti, već samo, kako je rekao, Božijeg suda i narodne ocene.

Dodao je da su, kako je rekao, "odavno rekli da će da skonča kao Gadafi", kao i njegovom bratu i starijem sinu.

"A sad da li ćemo da budemo udavljeni u Savi ili Dunavu ili da završimo u šahtu kao Gadafi silovani ili ne znam šta sve, nije vam baš neki izbor pravo da vam kažem. Ali postoje ljudi koji se ne plaše smrti, postoje ljudi koji se plaše Božijeg suda i narodne ocene, tako da pogrešili su čoveka", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

BONUS VIDEO