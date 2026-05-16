Najvažnije:

Liban kaže da je šestoro poginulo, a 37 povređeno u novim izraelskim napadima

Tramp kaže da je drugi čovek u komandi ISIS-a „eliminisan“

Izrael i Liban se slagaju da produže prekid vatre za 45 dana

Tramp kaže da „želi“ zakopani uranijum Irana - i da ga samo SAD i Kina mogu dobiti

Predsednik SAD i Si Đinping „slažu se oko potrebe otvaranja Ormuskog moreuza“

Amerika nudi nagradu od 15 miliona dolara za iranske „loše momke“ drona

Izraelski vojnik poginuo u minobacačkom napadu Hezbolaha, saopštila je IDF

Izrael naređuje evakuaciju pet sela na jugu Libana

UAE ubrzava projekat naftovoda za zaobilaženje moreuza.

UŽIVO

Pentagon sprema novi pakao za Iran?

Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je danas list "Njujork tajms".

Prema navodima lista, američki predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gde je razgovarao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

List je naveo da Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnev", koja je prethodno bila obustavljena nakon proglašenja primirja.

Tramp kaže da je vrhovni komandant ISIS-a eliminisan

Donald Tramp je rekao da je Abu-Bilal el Minuki, koji je „drugi po komandi ISIS-a na globalnom nivou“, „eliminisan“ u Africi u zajedničkoj operaciji američkih i nigerijskih snaga.

El Minuki (44) je bio „najaktivniji terorista na svetu“, rekao je Tramp.

„Njegovim uklanjanjem, globalna operacija ISIS-a je znatno smanjena“, napisao je Tramp na Truth Social.

El Minuki, iz Nigerije, bio je vodeći zvaničnik u odeljenju za jezero Čad u okviru kancelarija Generalne direkcije pokrajina ISIS-a, prema neprofitnoj organizaciji The Counter Extremism Project.

Šest ljudi poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana

Najmanje šest ljudi je poginulo, uključujući tri bolničara, u izraelskim napadima na jugu Libana, saopštila je libanska državna novinska agencija.

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je, prema početnim podacima, 37 ranjenih u „napadima“ na gradove u okrugu Tir.

Izraelska vojska se još nije oglasila.

Produženo primirje

Izrael i Liban su se saglasili da produže za 45 dana primirje, koje je 16. aprila proglasio Donald Tramp, saopštio je Stejt department.

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, prenosi Rojters.

Uporedo sa pregovorima u Vašingtonu, kršenje prethodno postignutog primirja. Izraelska vojska je optužila Hezbolah za “još jedno kršenje sporazuma", navevši da je nekoliko dronova naoružanih eksplozivom palo na sever te zemlje, u blizini granice sa Libanom, prenela je Al Džazira.

