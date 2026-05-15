Na Krimu je danas proglašena opasnost od bespilotnih letelica nakon upozorenja ruskog Ministarstva za vanredne situacije, dok ruski mediji navode da je u toku nova uzbuna zbog mogućeg ukrajinskog napada na poluostrvo.

Prema informacijama koje prenosi RIA Novosti, upozorenje o „bespilotnoj opasnosti“ izdato je u 15.31 po moskovskom vremenu.

– Bespilotna opasnost u Republici Krim – navedeno je u zvaničnoj poruci ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Nova tenzija oko Krima

Iako ruske vlasti za sada nisu objavile detalje o eventualnim eksplozijama ili šteti, sama objava uzbune ponovo je podigla tenzije na poluostrvu koje Moskva smatra ključnim strateškim područjem.

Ukrajinske snage poslednjih meseci pojačale su napade dronovima i bespilotnim čamcima na Krim, uključujući vojne baze, protivvazdušne sisteme i objekte Crnomorske flote.

Rusija je više puta tvrdila da uspešno odbija takve napade, dok Kijev poručuje da su vojne mete na Krimu legitimni ciljevi.

Krim ponovo u centru sukoba

Poluostrvo Krim, koje je Rusija pripojila 2014. godine, ostaje jedno od najosetljivijih pitanja u ratu između Moskve i Kijeva.

Ukrajinske vlasti više puta su ponovile da žele da vrate Krim pod svoju kontrolu, dok Kremlj tvrdi da o statusu poluostrva „više nema razgovora“.

Nova uzbuna zbog dronova dolazi u trenutku pojačanih vazdušnih napada i rastuće eskalacije na frontu.