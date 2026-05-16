Koncert "Verujem u ljubav" u organizaciji humantarne fondacije Šaban Šaulić, čiji je cilj očuvanje Šaulićevog imena od zaborava, ali i pomoć mladim talentima koji se bave muzikom, održao se nedavno u Plavoj dvorani Sava Centra.

Među izvođačima koji su se našli na bini bila je i Marija Šerifović koja je otkrila jednu malu porodičnu tajnu pred sam kraj.

-Porodice Šerifović i Šaulić prijatelji su 30 ili 40 godina, prošli smo svašta o tome ćete možda jednog dana čitati li ćete gledati - bila je zagonetna Marija Šerifović, a mnogi su njen govor protumačili kao najavu dokumentarca ili pak knjige posvećene velikanu narodne muzike.

