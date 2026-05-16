SAD su prvi put od početka sukoba u Ukrajini priznale da šalju vojnike u operativne misije, čak i protiv ruskih snaga, što je, razumljivo, izazvalo iritaciju i "talas" reakcija Moskve, piše grčki portal Pronjuz.

Prema američkim medijima, ministar odbrane SAD Pit Hegset potvrdio je slanje osoblja u Ukrajinu na obuku za taktiku korišćenja dronova na frontu, naglašavajući da "moderno ratovanje zahteva vazdušnu dominaciju putem dronova“.

Međutim, ovaj razvoj događaja izaziva zabrinutost u vezi sa bezbednošću američkog osoblja.

Na kraju krajeva, Moskva sve strane borce smatra „plaćenicima“, a ne ratnim zarobljenicima, što povećava rizik od stroge kazne u slučaju zarobljavanja američkih vojnika.

Podseća se da ovaj razvoj događaja dolazi nekoliko dana nakon objavljivanja vesti da SAD i Ukrajina napreduju sa sporazumima o zajedničkoj proizvodnji dronova, pri čemu Ukrajina prenosi znanje u oblasti elektronskog ratovanja i sistema za izbegavanje ometanja.

Ukrajinsko polje je postalo ključno mesto za testiranje novih tehnologija, uz upotrebu miliona FPV letelica i razvoj objedinjenih borbenih mreža, kao što je sistem Delta, koji povezuje senzore, dronove i sisteme naoružanja.

Sa strane Moskve, naglašava se da će vojska biti u pripravnosti za svaku akciju koja se smatra neprijateljskom.

Takođe se ističe da koordinacija radi sprečavanja bilo kakve njihove vojne akcije automatski znači umešanost u krvave sukobe, jer blisko prisustvo i saradnja američkih vojnika sa pripadnicima ukrajinskih snaga stvara novo tehnološko i vojno okruženje visokog intenziteta, sa povećanim rizicima od eskalacije.

