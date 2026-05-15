Večeras je u prepunoj Štark Arena po drugi put pred beogradsku publiku stala Vesna Zmijanac, nastavljajući koncertni spektakl koji je izazvao ogromno interesovanje publike iz celog regiona. Nakon emotivne i energične prve večeri, publika je i večeras dočekala folk divu ovacijama i horskim pevanjem najvećih hitova, a gotovo da pri prvim taktovima niko nije mogao da zadrži suze.

-Dobro veče i večeras i dobro mi došli. Sinoć sam malo preterala, zato ste večeras vi tu da pevate, pomazite. Kad me ubace u mašinu, mogu samo da… bolje da ne pričam mnogo, Ajde da pevamo - rekla je Vesna Zmijanac publici koja je već mesecima zabrinuta za njeno zdravlje.

Posebnu pažnju izazvalo je i prethodno koncertno veče, kada su kao specijalni gosti nastupili Miroslav Ilić, Aca Lukas i Dino Merlin. Njihovo pojavljivanje izazvalo je oduševljenje publike, a zajedničke izvedbe pesama donele su jednu od najemotivnijih atmosfera u Areni poslednjih godina.

Vesna Zmijanac je i večeras još jednom pokazala zašto decenijama važi za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda. Publika svih generacija pevala je uglas hitove poput „Nevera moja“, „Svatovi“ i „Kunem ti se životom“, dok su emocije i aplauzi trajali do kasno u noć.

Organizatori navode da je interesovanje za oba koncerta bilo ogromno, a atmosfera u Areni dokaz je da muzika Vesne Zmijanac i dalje okuplja hiljade fanova širom Balkana, dok sa nestrpljenjem čekamo i treći koncert.