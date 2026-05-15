Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, makedonski šoumen stigao je na drugi od tri spektakularna koncerta Vesne Zmijanac u Štark Areni, gde je privukao veliku pažnju upečatljivim modnim izdanjem. Za ovu priliku odabrao je potpuno crni stajling, mrežastu rolku, široke pantalone i kožnu jaknu prebačenu preko ramena.

Osim odevne kombinacije, Boki 13 je bez zadrške uputio javnu kritiku svim koleginicama koje su u Beogradu, akoje nisu došle na koncert kraljice tuge ni prvo ni drugo veče.

-Gde su kolege Lepa Brena, Ceca Ražnatović, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, sram ih sve bilo, da ne dođu na koncert Vesne Zmijanac, a ja iz Skolja svako veče dolazim u svojoj režiji, došao sam da ispoštujem veliku zvezdu - započeo je šoumen.

Otkrio je i da je prethodne večeri uživao na koncertu.

-Sinoć sam se proveo fantastično – priznao je Bojan.

O Vesni Zmijanac govorio je sa velikim poštovanjem, ističući njen karakter i profesionalizam.

-Ona je osoba sa velikim stilom, osoba koja zna šta hoće. Lako je bilo sarađivati sa njom – poručio je.

Šoumen je otkrio i da će mu upravo Vesna biti gost na koncertu, što je dodatno obradovalo prisutne.

-Gost je na mom koncertu- rekao je Boki 13.

