OVAN

POSAO: Pred vama je dan pun aktivnosti i brzih odluka. Atmosfera na poslu biće mnogo bolja nego prethodnih dana, pa ćete lakše završavati obaveze koje su vas opterećivale. Moguće je da dobijete podršku osobe od koje to niste očekivali. Bićete motivisani da rešite sve što ste dugo odlagali. Finansijska situacija se postepeno stabilizuje. Nemojte ulaziti u nepotrebne rasprave sa kolegama jer danas imate prednost upravo zahvaljujući smirenosti.

LJUBAV: Emotivni odnosi ulaze u mirniju fazu. Osoba koja vam se dopada pokazuje više interesovanja nego ranije, a komunikacija može postati veoma intenzivna. Ako ste zauzeti, partner traži više pažnje i sigurnosti. Ne ostavljajte važne teme za kasnije. Slobodni Ovnovi mogli bi da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti. Jedan susret mogao bi potpuno promeniti vaše raspoloženje.

ZDRAVLJE: Osetljivost nogu i slabija cirkulacija mogu vam stvarati nelagodnost. Pokušajte da izbegavate dugo sedenje i unesete više fizičke aktivnosti u svakodnevicu. Umor se može pojačati u večernjim satima. Organizmu je potreban kvalitetniji san. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Ne ignorišite signale koje vam telo šalje.

BIK

POSAO: Dan vam donosi priliku da pokažete koliko ste sposobni i uporni. Ideje koje dugo nosite u sebi sada mogu dobiti konkretnu podršku. Mogući su razgovori o promenama, novim poslovima ili dodatnim obavezama koje vam dugoročno donose korist. Važno je da ostanete fokusirani i organizovani. Neko iz poslovnog okruženja mogao bi vam ponuditi zanimljivu saradnju. Ne plašite se odgovornosti jer ste spremni za sledeći korak.

LJUBAV: Emotivni život postaje mnogo zanimljiviji. Otvoreno pokazujete emocije i to vam donosi pozitivan odgovor sa druge strane. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu koja će ih potpuno izbaciti iz rutine. Oni koji su u vezi razmišljaju o ozbiljnijim planovima sa partnerom. Veče donosi nežnu i toplu atmosferu. Ne potiskujte osećanja – sada je vreme za iskrenost.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je više odmora nego inače. Umor koji osećate poslednjih dana počinje da se odražava i na raspoloženje. Usporite tempo i pronađite vreme samo za sebe. Dobar san će vam mnogo pomoći. Izbegavajte preterivanje u hrani i piću. Organizam traži balans.

BLIZANCI

POSAO: Neke poslovne odluke i dalje vam deluju nejasno, ali polako počinjete da sagledavate širu sliku. Kontakti iz prošlosti mogu vam otvoriti nova vrata i doneti korisne informacije. Dan je povoljan za pregovore, razgovore i rešavanje papirologije. Nemojte odustajati ako nešto ne ide odmah po planu. Promene koje dolaze biće korisnije nego što trenutno mislite. Važno je da ostanete strpljivi.

LJUBAV: Emotivno ste pomalo zbunjeni. Osoba koja vam se dopada šalje pomešane signale, pa ne znate na čemu ste. Ipak, tokom dana moguće je novo poznanstvo koje vam vraća optimizam. Slobodni Blizanci bi mogli neočekivano ući u flert. Oni u vezi treba da povedu računa o komunikaciji. Ne donosite zaključke previše brzo.

ZDRAVLJE: Napetost u leđima i vratu mogla bi da bude izraženija nego inače. Potrebno vam je više odmora i manje nerviranja. Masaža ili lagana fizička aktivnost mogli bi vam prijati. Pokušajte da smanjite stres. Problemi sa snom mogu dodatno iscrpeti organizam. Više šetnje i boravka na vazduhu bi vam koristilo.

RAK

POSAO: Atmosfera na poslu danas je mnogo povoljnija i mirnija. Moguće su dobre vesti vezane za saradnju, putovanje ili posao sa ljudima iz inostranstva. Iskoristite ovaj period da završite ono što ste započeli. Intuicija vam pomaže da donesete pravu odluku. Kolege će biti spremnije na saradnju nego ranije. Dan je odličan za nove planove i ideje.

LJUBAV: U ljubavi vas očekuju zanimljiva dešavanja. Spremni ste da se otvorite za nešto novo i drugačije. Slobodni Rakovi mogli bi da započnu uzbudljivu komunikaciju sa osobom koju već poznaju. Zauzeti će poželeti više romantike i pažnje. Ne vraćajte se starim pričama koje vas iscrpljuju. Pred vama je mnogo lepši period nego ranije.

ZDRAVLJE: Potrebno je da povedete više računa o svom organizmu. Izbegavajte preterivanje u hrani, alkoholu i kasnim izlascima. Koncentracija vam može biti slabija zbog umora. Više odmora i pravilna ishrana pomoći će vam da se osećate stabilnije. Mogući su manji problemi sa varenjem. Ne ignorišite potrebu tela za predahom.

LAV

POSAO: Dan vam donosi mogućnost dodatne zarade ili nove poslovne ponude. Nadređeni primećuju vaš trud i način na koji rešavate probleme. Bićete motivisani da se dokažete i pokažete svoje znanje. Finansijska situacija postepeno ide nabolje. Moguće su pohvale ili bonus koji niste očekivali. Ne ulazite u sukobe sa autoritetima – danas vam diplomatičnost donosi više koristi.

LJUBAV: Emotivni odnosi su pomalo napeti zbog ljubomore i nesigurnosti. Partner može reagovati burnije nego inače, pa pokušajte da ostanete smireni. Slobodni Lavovi privlače pažnju gde god se pojave, ali nisu sigurni kome da veruju. Važno je da ne donosite odluke iz inata. Jedan razgovor može promeniti tok odnosa. Pokušajte da budete iskreniji prema sebi.

ZDRAVLJE: Stres vas iscrpljuje više nego što pokazujete. Prijaće vam fizička aktivnost, šetnja ili kraći odmor van gradske gužve. Problemi sa varenjem mogu biti povezani sa nervozom. Obratite pažnju na ritam spavanja. Potrebno vam je više mira i manje napetosti. Organizam vam traži balans.

DEVICA

POSAO: Veoma ste snalažljivi i lako pronalazite rešenja čak i za komplikovane situacije. Danas biste mogli naučiti nešto korisno kroz razgovor sa kolegom ili saradnikom. Promene koje dolaze na poslu mogu vam ići u prilog. Ne bojte se novih zadataka jer ćete ih uspešno savladati. Organizacija vam je odlična i upravo to pravi razliku. Jedna informacija može vam otvoriti potpuno novu perspektivu.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom postaje opuštenija i iskrenija. Ako ste slobodni, novo poznanstvo dolazi kroz posao ili svakodnevno okruženje. Neko će pokazati mnogo više interesovanja nego što očekujete. Ne analizirajte svaki detalj, već pustite da se stvari razvijaju spontano. Emotivno se osećate stabilnije. Pred vama je prijatan period.

ZDRAVLJE: Osetljivost na alergije i pad imuniteta mogu biti izraženi. Potrebno vam je više vitamina i odmora. Izbegavajte preterano iscrpljivanje i stresne situacije. Družite se sa ljudima koji vam prijaju. Kratka pauza od obaveza mogla bi vam mnogo značiti. Posvetite više pažnje sebi.

VAGA

POSAO: Danas ćete želeti da ostavite snažan utisak na ljude sa kojima sarađujete. Važno vam je da vas drugi dožive ozbiljno i profesionalno, pa ćete biti spremni da uložite dodatni trud. Mogući su novi poslovni kontakti koji vam kasnije mogu doneti korist. Ipak, ne verujte svakom obećanju koje čujete. Neko može govoriti više nego što realno može da ispuni. Fokusirajte se na ono što sami možete da kontrolišete. Ako budete strpljivi i organizovani, uspećete da završite sve obaveze bez većih problema.

LJUBAV: Emotivno ste još uvek vezani za neke stare priče i teško vam je da se potpuno otvorite za nešto novo. Iako postoje prilike za nova poznanstva, vi i dalje preispitujete prošlost. Partner može tražiti jasnije odgovore i konkretnije ponašanje sa vaše strane. Slobodne Vage mogle bi dobiti poruku od osobe koju nisu dugo videle. Nemojte forsirati sebe da ubrzavate emocije. Važno je da prvo budete sigurni u ono što zaista želite.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti i manje sedenja. Osećaj ukočenosti ili napetosti mogao bi da bude izražen, posebno u vratu i ramenima. Redovno kretanje pomoći će vam da podignete energiju. Pokušajte da smanjite stres i da ne razmišljate previše o stvarima koje ne možete promeniti. Prijaće vam boravak na vazduhu. Obratite pažnju na držanje tela i kvalitet sna.

ŠKORPIJA

POSAO: Uspevate da rešite neke komplikacije koje su vas dugo opterećivale. Osećate da konačno vraćate kontrolu nad situacijom i to vam donosi veliko olakšanje. Poslovna atmosfera je stabilnija, a moguće su i nove prilike za saradnju. Neko iz okruženja mogao bi da vam ponudi zanimljiv predlog. Nemojte odbacivati ideje samo zato što deluju rizično na prvi pogled. Vaša intuicija danas nepogrešivo prepoznaje šta je dobro za vas.

LJUBAV: U ljubavi su i dalje prisutne tenzije koje ne možete više da ignorišete. Iako pokušavate da izbegnete rasprave, nagomilane emocije izlaze na površinu. Partner može imati utisak da ste previše zatvoreni ili tvrdoglavi. Slobodne Škorpije privlače pažnju osobe koja je veoma direktna i intenzivna. Nemojte ulaziti u odnos samo iz potrebe za uzbuđenjem. Potrebna vam je iskrenost, a ne igra moći.

ZDRAVLJE: Energija vam opada tokom dana i biće vam potreban ozbiljan odmor. Moguće su alergijske reakcije ili osetljivost kože i disajnih puteva. Potrudite se da ne forsirate organizam. Više sna i laganija ishrana mogu napraviti veliku razliku. Izbegavajte stresne ljude i naporne situacije. Telo vam jasno pokazuje kada je vreme da usporite.

STRELAC

POSAO: Poslovni dan protiče mnogo mirnije nego što ste očekivali. Neće biti velikih promena ni iznenađenja, pa ćete imati priliku da završite ono što ste ranije započeli. Ipak, nedostatak strpljenja mogao bi vas navesti na sitne greške. Nemojte žuriti samo da biste što pre završili obaveze. Jedan razgovor sa kolegom može vam pomoći da drugačije sagledate problem. Finansijska situacija ostaje stabilna, ali nije trenutak za rizične poteze.

LJUBAV: Ljubavni život postaje mnogo zanimljiviji. Ako postoji osoba koja vam se dopada, danas je odličan trenutak da napravite prvi korak. Vaš šarm dolazi do izražaja i lako privlačite pažnju. Zauzeti Strelčevi uspevaju da poprave odnos sa partnerom kroz iskren razgovor. Nemojte skrivati ono što osećate. Pred vama je period u kojem emocije mogu krenuti u mnogo ozbiljnijem pravcu.

ZDRAVLJE: Osetljivost kože može biti pojačana, pa obratite pažnju na negu i ishranu. Moguće su iritacije, crvenilo ili reakcije na stres. Pijte više vode i izbegavajte tešku hranu. Organizmu je potrebna ravnoteža. Fizička aktivnost bi vam pomogla da izbacite višak napetosti. Pokušajte da više vremena provedete na svežem vazduhu.

JARAC

POSAO: Danas je veoma važno da pazite kome i šta govorite. Moguće su pogrešne procene ili nesporazumi zbog neproverenih informacija. Ne donosite važne odluke na osnovu pretpostavki. Fokusirajte se na konkretne činjenice i izbegavajte negativan pristup. Neko iz poslovnog okruženja mogao bi da vas iznenadi podrškom. Iako vam se čini da stvari idu sporije, rezultati dolaze postepeno.

LJUBAV: Emotivni odnosi traže više topline i otvorenosti sa vaše strane. Partner može imati utisak da ste previše hladni ili distancirani. Ako vam je stalo, pokažite to kroz dela, a ne samo kroz reči. Slobodni Jarčevi mogli bi da uđu u zanimljivu komunikaciju sa osobom koja im deluje potpuno drugačije od dosadašnjih izbora. Nemojte potiskivati emocije. Ponekad ranjivost može biti vaša najveća snaga.

ZDRAVLJE: Disajni putevi i pluća su osetljiviji nego inače. Izbegavajte zadimljene prostorije i nagle promene temperature. Ako osećate umor ili kašalj, ne ignorišite simptome. Potrebno vam je više odmora i manje stresa. Topli napici i kvalitetan san mogu vam prijati. Ne zanemarujte preventivne preglede.

VODOLIJA

POSAO: Dan nije idealan za velike kupovine, prodaju ili ozbiljne poslovne pregovore, naročito ako su nekretnine u pitanju. Moguće je da ćete morati da sačekate povoljniji trenutak za ono što planirate. Ipak, jedna ponuda ili ideja mogli bi vam otvoriti potpuno novi pravac. Nemojte donositi odluke pod pritiskom. Poslovne okolnosti su promenljive, ali dugoročno mogu ispasti korisne. Potrebno vam je više strpljenja nego inače.

LJUBAV: Razmišljate o ozbiljnijim promenama u odnosu sa partnerom. Moguće je da želite više slobode ili potpuno drugačiji način funkcionisanja veze. Slobodne Vodolije privlače osobe koje su nepredvidive i pomalo komplikovane. Ne ulazite u odnos samo zato što vam je dosadno. Potrebno vam je nešto što vas mentalno inspiriše. Veče donosi zanimljivu komunikaciju ili neočekivanu poruku.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na bešiku i urinarni trakt. Moguće su manje tegobe koje će proći uz više tečnosti i odmora. Ne zanemarujte signale organizma. Prijaće vam fizička aktivnost i više kretanja. Potrebno je da izbacite nagomilanu nervozu. Pokušajte da usporite tempo i više spavate.

RIBE

POSAO: Planovi koje ste napravili mogli bi se danas promeniti u poslednjem trenutku. Moguća su kašnjenja, komplikacije ili nepredviđeni troškovi koji vas nerviraju. Ipak, uz dovoljno strpljenja uspećete da pronađete rešenje. Nemojte dozvoliti da vas sitni problemi izbace iz ravnoteže. Važno je da ostanete organizovani i smireni. Jedna osoba iz poslovnog okruženja mogla bi vam dati veoma koristan savet.

LJUBAV: U komunikaciji sa osobom koja vam se dopada delujete neodlučno i zbunjujuće. Druga strana nije sigurna šta zapravo želite od odnosa. Ako vam je stalo, vreme je da budete jasniji i konkretniji. Zauzete Ribe osećaju da partner očekuje više inicijative. Nemojte čekati da druga strana stalno pravi prvi korak. Iskren razgovor može mnogo toga promeniti.

ZDRAVLJE: Osetljivo grlo i pad imuniteta mogli bi vam stvarati probleme. Izbegavajte hladna i gazirana pića. Potrebno vam je više odmora i manje nerviranja. Moguće su glavobolje izazvane stresom ili umorom. Boravak u prirodi i više sna pozitivno će uticati na vaše stanje. Organizam vam traži pažnju i mir.