Manja Grčić izabrana je nedavno za novu direktorku Radio-televizije Srbije na današnjoj sednici Upravnog odbora RTS-a, saznaju domaći mediji.

Kako se saznaje, Dragan Bujošević nije želeo da potpiše ugovor o radu, nakon što ga je Upravni odbor RTS imenovao za vršioca dužnosti na još 6 meseci, a nakon što mu je mandat na funkciji generalnog direktora istekao 3. februara.

O Manjinom privatnom životu zna se tek ponešto, a najinteresantnji je podatak da je upravo Grčićeva kuma voditeljke Jovane Joksimović, ali i dugogodišnja prijateljica same porodice.

Manja Grčić diplomirala je novinarstvo na fakultetu žurnalistike u Engleskoj, a svoju novinarsku karijeru započela je na BBC-ju.

Nakon rada na britanskom Javnom servisu, vraća se u Beograd i postaje deo informativne redakcije televizije B92. Manja je bila i savetnik za odnose sa javnošću u američkoj agenciji USAID, a bila je direktor firme Media System na televiziji Pink.

Grčić 2006. godine postaje zamenik direktora Foks televizije zadužena za uspostavljanje celokupne kadrovske, programske, tehničke i produkcijske politike ove kuće.

Manja Grčić 2008. godine nastavlja karijeru u Sloveniji. Tamo je bila na poziciji direktora nacionalne televizije TV3 Slovenia. Ponovo se vraća u Srbiju i od 2011. do 2013. godine je bila generalna direktorka B92, nakon čega se priključuje Antena Grupi. Tamo je do sredine 2019. godine radila na poziciji direktora korporativnih i regulatornih poslova.

Nakon Antena Grupe, Manja Grčić prelazi na televiziju K1 na kojoj postaje direktora. U ovom periodu dala je intervju za Wannabe magazin, gde je otkrila kako je sa Željkom Joksimovićem napravila tri televizije - K1, TV Doktor i Kazbuka.



- Moj prijatelj Željko Joksimović me je pozvao da zajedno sa njim napravim tri nove televizije. Za mene je to bio izazov zato što sam prvi put dobila šansu da gradim nesto što je delom i moje. Samim tim sam se oslonila na sve što znam i pokušala da izvučem sve televizijske lekcije koje sam naučila u poslednjih 18 godina koliko sam u televizijskom poslu. Hteli smo da ponudimo tržištu nešto drugačije. Prvenstveno kvalitet, i u smislu sadržaja i produkcije, a tu mislim na zvuk, svetlo, stručnost ljudi koji to rade, način snimanja - rekla je Manja i dodala:



- Kada smo kupovali i pravili program, trudili smo se da on bude premijeran i da ima sadržaj na koji ne ostajete ravnodušni. U našem biznisu sve je u emociji, ako dođeš do gledalaca i pogodiš ih, nasmeješ ili rastuziš, pobedio si. To je glavna smernica kojom se vodimo kada stvaramo naše tri televizije - navela je Grčićeva.

