Sinoć, 14. maja, jedna od najvećih zvezda narodne muzike, Vesna Zmijanac, otvarila je seriju od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni. Pevačica Vesna Zmijanac decenijama uveseljava publiku svojom muzikom i baršunastim glasom.

Neke od najpoznatijih pesama koje je otpevala su "Kunem ti se životom", "Kazni me, kazni", "Da budemo noćas zajedno", a sigurno jedna od najupečatljivijih jeste i pesma "Svatovi".

Međutim, kako je jednom prilikom priznao za Grand online kompozitor i tekstopisac Dragan Aleksandrić, ta pesma, koja krije tužnu priču, uopšte nije bila namenjena Vesni.

- Tu pesmu sam prvo ponudio Biljani Jevtić, ona je moje dete i počela je karijeru mojim pesmama, međutim tu pesmu je odbila. Odmah sam otišao kod Vesne koja je tada bila moja komšinica na Bežanijskoj Kosi. Ponudio sam joj tu pesmu, ona se oduševila i uzela je – rekao je Dragan.

Na ovoj pesmi je dugo radio, ali je znao da će biti veliki hit.

- Tu pesmu smo radili šest meseci. Svaki dan je dolazila kod mene kući i vežabli smo je po deset sati da bi na kraju sve izašlo kako treba. I tada sam Vesni rekao da će se ploča prodati u velikom tiražu, ali da neće biti tada toliko slušana. To se na kraju ispostavilo kao tačno, ploča se prodala u ne znam kolikom tiražu, a tek kasnije je postala hit i evo danas se peva i sluša – ispričao je Dragan.

BONUS VIDEO: