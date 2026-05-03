Jovana Joksimović i Srđan Predojević na Radio-televizija Srbije vodili su „Jutarnji program“.

Iako je voditeljka na pomenutoj televiziji radila pet godina, od 2005. do marta 2010, međutim, onda se dogodio neočekivani transfer, te je Jovana zajedno sa kolegom prešla na Pink televiziju.

Jednom prilikom je tokom gostovanja u emisiji kod Vesne Milanović, nakon mnogo godina, odlučila da ipak progovori i otkrije pravu istinu.

Na sastanak otišli iz radoznalosti

- Prava istina je sledeća. Nismo mi napustili "Jutarnji program", nego nas je Aleksandar Tijanić skinuo - priznala je Joksimovićeva.

- Ubrzo smo dobili poziv od Željka Mitrovića, a na sastanak smo došli više iz radoznalosti. Međutim, dao nam je ponudu koju smo odmah prihvatili - rekla je Joksimovićka u emisiji "Iz profila".

