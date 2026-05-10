Dragan Marinković Maca je nedavno govorio o teškim životnim trenucima tokom rata u Sarajevu kada je trebalo da napusti porodični dom.

Kako je istakao, najbolnije mu je bio kada je razmišljao da ode iz grada. Sećanje na to mu je posebno teško palo, pa se skoro i rasplakao dok je govorio o toj temi.

- Majka i ja smo inače bili na devetom spratu i ja sam svakog dana prelazio 4-5 kilometara, donosio vodu, drva, išao gore, dole. U to vreme sam imao 60 kila. Kad je krenulo to zlo u Sarajevu, bio je jun mesec kad je još moglo da se izađe iz grada, imao sam kod sebe 300 maraka. Mami sam ostavio dve stoje, sebi uzeo jednu. I kažem joj: "Vidi, mama, ja ne mogu više". Kaže ona: "Ma samo idi ti" - rekao je Maca, pa dodao:

"Da sam otišao, gde bi ona…"

- Obukao sam troje, četvoro gaća na sebe, par čarapa, jer ne znam gde ću i kako ću. Uzmem tih sto maraka, obučem se, kažem joj da je volim i krenem. Izašao sam iz stana i počeo da razmišljam o tome kako ću je ostaviti. Otišao sam do pekare, kupio kilo hleba i vratio se. A ona plače, razmišljala ko zna kad ćemo se videti. I sreća da sam se vratio. Da sam otišao, gde bi ona…- ispričao je Maca.

