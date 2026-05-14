Novi premijer Iraka, multimilioner Ali al-Zaidi, položio je danas zakletvu i preuzeo dužnost sa delimično formiranim kabinetom, pošto poslanici nisu uspeli da postignu dogovor o ključnim ministarskim mestima, uključujući resore unutrašnjih poslova i odbrane, rekli su irački poslanici Rojtersu.

Prema navodima poslanika, parlament je odobrio 14 ministara u novoj vladi, dok dogovor o preostalih devet funkcija nije postignut.

Za ministra nafte imenovan je Basim Muhamed, dok je Fuad Husein zadržan na funkciji ministra spoljnih poslova, preneli su poslanici.

Tokom sednice došlo je do žustrih rasprava među poslanicima, nakon što je deo njih osporio kandidata za ministra unutrašnjih poslova.

Poslanik Mukdad el Hafađi izjavio je za Rojters da je "parlament odobrio 14 ministarstava, dok je devet ostalo otvoreno, a tri kandidata danas nisu dobila poverenje", prensi Tanjug.

