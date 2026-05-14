Pet od šest uhapšenih u akciji "Karika" zbog seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece putem interneta, sprovedeno je danas u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Tužilaštvo je saopštilo da je uspešno realizovalo međunarodnu akciju "Karika" u saradnji s policijskim službenicima Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije Republike Srpske (RS), Policijskom uprave Bijeljine, policijskim službenicima MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona.

U toj akciji je u sredu uhapšeno šest osoba - B. A. i P. D. iz Bijeljine, D. T. iz Lopara, D. N. iz Ugljevika, E. M. iz Gradačca i B. V. iz Srbije, za koje se sumnja da su izvršila krivična dela "korišćenje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za vršenje krivičnih dela seksualnog zlostavljanja ili iskorišćavanja deteta".

Na sedam mesta su pretreseni stambeni objekti, vozila i drugo na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca za koje je utvrđeno da ih koriste osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dela.

Nađeni su i oduzeti računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, a i drugi relevantni predmeti.

