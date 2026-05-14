Povodom današnjih incidenata ispred Pravnog fakulteta koje su izazvali blokaderi, oglasio se predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević.

-Opet incidenti u režiji blokadera, i opet pokušaji da se napravi haos na ulicama i da se ponovo blokiraju fakulteti. Njihova logika je udri po svemu i svima koji nisu sa njima. Umislila banda da ima pravo da deli pravdu na ulicama. Da prestane više nasilje i teror nad ljudima koji drugačije misle, i da prestanu više da fabrikuju laži! Nećemo da dozvolimo da nam maltretira i da nam život zaustavlja šačica nasilnih zgubidani! Pobediće Srbija - poručio je Vučević.

Podsetimo, snimci koji kruže internetom prikazuju napetu atmosferu, rasprave sa vozačima i haotične scene na ulici, dok građani tvrde da su blokaderi praktično preuzeli kontrolu nad saobraćajnicom i samoinicijativno odlučivali ko može da prođe, a ko ne.