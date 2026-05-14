Predstavnica Švedske na Evroviziji 2026. godine, Felisija, suočava se sa ozbiljnim izazovima samo tri dana pred veliko subotnje finale u Beču, zbog čega je njeno učešće u revijalnom delu takmičenja pod znakom pitanja.

Nakon što je u utorak uspešno izvela svoju pesmu "My System" i obezbedila prolazak u završnicu takmičenja, pevačica je iznenada ostala bez glasa, zbog čega su otkazani svi njeni zakazani intervjui.

Iz švedske televizije SVT potvrdili su da Felisija nije bolesna, već da je gubitak glasa posledica ekstremnog umora i napornog evrovizijskog rasporeda.

- Inače se desio veliki peh, videlo se na bini kada je spala maska, ali se trude i odlični su - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Dugotrajni boravak u suvoj dvorani, obaveze na tirkiznom tepihu, pevanje, navijanje i neprestani razgovori sa medijima uzeli su svoj danak.

Kako bi se što pre oporavila, pevačici je savetovano da u potpunosti odmara glasne žice i da izbegava svaki govor tokom srede.

Međutim, zdravstveni problem nije jedina prepreka sa kojom se švedska delegacija susrela.

Još jedan peh

Tokom njenog polufinalnog nastupa došlo je do neplaniranog scenskog peha sa kostimom. U jednom trenutku, kada se pozornica nakratko zamračila usled promene rasvete, Felisiji je sa lica spala crna svetlucava maska.

Iako je maska bila zamišljena kao ključni deo njenog scenskog identiteta i vizuelnog koncepta koji prekriva donji deo lica, kada su se reflektori ponovo upalili, pevačica je nastup morala da završi noseći samo velike naočare.

Uprkos ovom incidentu sa koreografijom i trenutnim problemima sa glasom, njeno učešće u finalu je i dalje aktuelno.

