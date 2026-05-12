Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv D. V. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo laka telesna povreda.

Sumnja se da je sinoć, posle nesporazuma u saobraćaju, D. V. sigurnosnim pojasom udarao po glavi tridesetšestogodišnjeg Novosađanina i da ga je metalnom kopčom pojasa lakše povredio.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv D. V. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Protiv još pet osoba, iz dva automobila koje su se, tom prilikom, verbalno i fizički sukobile, biće podnete prekršajne prijave, shodno odredbama Zakona o javnom redu i miru.