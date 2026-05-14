Istaknuti baletski umetnik, pedagog i nekadašnji prvak i direktor Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Dušan Simić, preminuo je 13. maja u glavnom gradu, u 75. godini života.

Njegov odlazak predstavlja ogroman gubitak za celokupnu domaću baletsku umetnost, kao i za brojne generacije igrača koje su uz njega stasavale, učile i stvarale.

Simić je decenijama pripadao samom vrhu srpskog baleta, a tokom svoje izuzetno bogate karijere ostvario je niz nezaboravnih uloga na sceni svog matičnog teatra.

Zahvaljujući kontroli i izraženoj dramskoj snazi svakoj ulozi je davao snažan umetnički pečat i jedinstven unutrašnji život, po čemu su njegove interpretacije ostajale duboko urezane u pamćenje publike.

Zaljubljenici u balet zauvek će ga pamtiti po maestralnim ostvarenjima.

Među najistaknutijim ulogama nalaze se naslovna rola u Petru Panu, Bazil u Don Kihotu, Albert u Žizeli, kao i Franc u čuvenoj Kopeliji Dimitrija Parlića.

BONUS VIDEO: