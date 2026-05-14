Ovogodišnja Evrovizija je donela niz drama već među kojima je i ona čije su učesnice predstavnice Hrvatske, grupa Lelek.

Nakon njihovog prolaska u veliko finale sa pesmom „Andromeda”, izraelska nacionalna televizija Kan izazvala je međunarodni incident objavom koja je oštro osuđena.

Sporna situacija nastala je kada je televizija Kan na društvenim mrežama uz snimak nastupa hrvatske grupe objavila komentar na hebrejskom jeziku:

- Kad preteraš sa tetovažama od kane u Eilatu. Baš preteruju.

Iako je komentar sa izraelske strane verovatno zamišljen kao šala na račun scenske šminke, oslanjajući se na poznato turističko mesto na Crvenom moru, članice grupe Lelek doživele su ga kao direktno ismevanje njihove kulture.

One su objasnile da šare i simboli koje nose na sceni nisu običan estetski detalj, već imaju značenje i odaju počast žrtvama.

U svojoj reakciji na Instagramu predstavnice Hrvatske su istakle da je posebno uznemirujuće ismevati žene koje pevaju o bolu, čime je izraelska televizija pokazala potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema tuđoj patnji.

Nakon oštre reakcije benda izraelski javni servis je obrisao spornu objavu.

Ubrzo je usledilo i zvanično izvinjenje u kojem su naveli da im nikada nije bila namera da uvrede hrvatsku delegaciju niti tamošnju javnost, uz obećanje da će izvinjenje biti lično preneto i šefu hrvatske delegacije.

Švedska preskače finale?

Predstavnica Švedske na Evroviziji 2026. godine, Felisija, suočava se sa ozbiljnim izazovima samo tri dana pred veliko subotnje finale u Beču, zbog čega je njeno učešće u revijalnom delu takmičenja pod znakom pitanja.

Nakon što je u utorak uspešno izvela svoju pesmu "My System" i obezbedila prolazak u završnicu takmičenja, pevačica je iznenada ostala bez glasa, zbog čega su otkazani svi njeni zakazani intervjui.

Iz švedske televizije SVT potvrdili su da Felisija nije bolesna, već da je gubitak glasa posledica ekstremnog umora i napornog evrovizijskog rasporeda.

- Inače se desio veliki peh, videlo se na bini kada je spala maska, ali se trude i odlični su - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Dugotrajni boravak u suvoj dvorani, obaveze na tirkiznom tepihu, pevanje, navijanje i neprestani razgovori sa medijima uzeli su svoj danak.

Kako bi se što pre oporavila, pevačici je savetovano da u potpunosti odmara glasne žice i da izbegava svaki govor tokom srede.

Međutim, zdravstveni problem nije jedina prepreka sa kojom se švedska delegacija susrela.

Još jedan peh

Tokom njenog polufinalnog nastupa došlo je do neplaniranog scenskog peha sa kostimom. U jednom trenutku, kada se pozornica nakratko zamračila usled promene rasvete, Felisiji je sa lica spala crna svetlucava maska.

Iako je maska bila zamišljena kao ključni deo njenog scenskog identiteta i vizuelnog koncepta koji prekriva donji deo lica, kada su se reflektori ponovo upalili, pevačica je nastup morala da završi noseći samo velike naočare.

Uprkos ovom incidentu sa koreografijom i trenutnim problemima sa glasom, njeno učešće u finalu je i dalje aktuelno.

BONUS VIDEO: