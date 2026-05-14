Pevačice Goca Božinovska i Vesna Rivas godinama nisu u dobrom odnosu, a sukob je počeo tokom njihovog učešća u rijalitiju kada je došlo i do fizičkog obračuna.

Do pomirenja nikada nije došlo, a nakon tuče obe su javno govorile o sukobu ističići da se ni najmanje ne kaju.

- Sećam se te situacije sa Vesnom, kako da se ne sećam. Znate šta, svakog dana mislim o tome. Znate koliko mi je žao što smo se potukle? Prosto mi je žao jedino što je nisam više tukla - rekla je Goca.

Vesna se takođe osvrnula na sukob sa koleginicom.

- Trula tema i ličnost da bih išta komentarisala. Ko je ona uopšte, bivša pevačica?! Sećam se te žene koja je nasrnula na mene 2013. godine na "Farmi 4". Jadnica, zato je tako i prošla. Ljubomorna je bila na mene, a tek sada ima razloga. Živim lepo i mirno, odlično zarađujem, putujem tri puta godišnje, samu sebe finansiram. Ko je ona? Gde je ona? Nasrnula je na mene kako bi mi podigla majicu, ne bi li me uhvatila za si*u. Zato je dobila dandaru - govorila je Vesna.

"Zgazila bih je kao vašku!"

- Nije me tukla, uzvratila mi je udarac, a ja sam se predala da bismo obe bile izbačene. Tada je rijaliti program bio drugačiji i bilo kakav fizički kontakt bio strogo zabranjen. Da nije bilo toga, ne da bih je zgazila, nego bi posle samo jedne šamarčine bila u podlivima. Zgazila bih je kao vašku. Nek zahvali Gospodu Bogu! Da Saša Popović nije uticao da se vrati na "Farmu", nikada ne bi bila ni vraćena. Toliko o rahmetli Goci Božinovskoj! Nigde je ne vidim, za mene ne postoji - bila je brutalna

