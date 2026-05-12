Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, sinoć su uhapsili 20 osoba iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Oni se sumnjiče da su juče nakon početka fudbalske utakmice Superlige Srbije između ekipa FK „Smederevo 1924“ i FK „Borac“ maskirani maskama i kapulјačama, noseći upalјene baklјe, metalne štangle, drvene palice, pivske flaše i kaiševe, pokušali nasilno da uđu na deo stadiona koji nije rezervisan za navijače, kao i da su bacili dve baklјe na teren, a dve prema publici.

Tokom policijske intervencije, oni su pružali otpor i povredili sedam policajaca.

Efikasnom akcijom, pripadnici policije su ih savladali i priveli u prostorije Policijske uprave u Smederevu, a od njih je oduzeto šest drvenih palica, četiri metalne štangle, tri baklјe, nož, dve fantomke, dve staklene flaše i dva kaiša.

Policija je, po nalogu tužilaštva, zadržala 20 osoba do 48 sati i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužilaštvu, dok će protiv dve osobe biti podnete krivične prijave u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Takođe, protiv 11 osoba biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru