Dok američki predsednik Donald Trump boravi u Pekingu na jednom od najvažnijih sastanaka sa kineskim liderom Si Đinpingom, sve više raste strah da bi sudbina Tajvana mogla postati deo velike geopolitičke trgovine između Vašingtona i Pekinga.

Kako prenosi CNN, u Tajpeju vlada ozbiljna nervoza zbog mogućnosti da Tramp, poznat po svom „transakcionom“ pristupu politici, ponudi Kini određene ustupke oko Tajvana u zamenu za kinesku pomoć u rešavanju globalnih kriza, uključujući sukob sa Iranom.

Posebnu zabrinutost izazvala je Trampova izjava da će sa kineskim predsednikom razgovarati upravo o američkoj prodaji oružja Tajvanu.

– Razgovaraćemo o tome. Predsednik Si ne želi da to radimo. I razgovaraćemo o tome – rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Tajvan strahuje da postaje pregovarački čip

Iako zvanična politika SAD prema Tajvanu formalno ostaje nepromenjena, sve više analitičara upozorava da bi Tramp mogao da koristi Tajvan kao kartu u velikoj geopolitičkoj igri sa Kinom.

Prema politici „Jedne Kine“, Vašington priznaje kineski stav da je Tajvan deo Kine, ali nikada nije zvanično prihvatio kineski suverenitet nad ostrvom.

Istovremeno, SAD decenijama prodaje napredno oružje Tajvanu i održava bliske nezvanične odnose sa vlastima u Tajpeju.

Međutim, upravo to sada postaje jedna od ključnih tačaka sukoba između Vašingtona i Pekinga.

Dvostranačka grupa američkih senatora čak je poslala pismo Trampu tražeći da jasno potvrdi da američka podrška Tajvanu „nije predmet pregovora“.

Kina smatra da prvi put drži jače karte

Prema izvorima koje citira CNN, kinesko rukovodstvo smatra da u pregovore sa SAD ulazi iz pozicije snage.

Peking veruje da su rat na Bliskom istoku i višemesečna kriza sa Iranom dodatno oslabili američku pregovaračku poziciju.

Kineski predsednik Si Đinping godinama otvoreno govori da je „ujedinjenje“ Tajvana sa Kinom istorijski cilj koji se mora ostvariti, a nikada nije isključio ni mogućnost upotrebe sile.

Američki i tajvanski zvaničnici sada strahuju da bi Kina mogla pokušati da izvuče od Trampa:

smanjenje ili odlaganje prodaje oružja Tajvanu,

blažu retoriku prema Pekingu,

implicitno prihvatanje većeg kineskog uticaja nad ostrvom.

Jedan bivši američki zvaničnik upozorio je da bi čak i simbolični ustupci Kini poslali „veoma opasnu poruku“ Tajvanu i ostatku Azije.

Tajvan panično jača odbranu

Vlasti u Tajpeju poslednjih meseci ubrzano rade na povećanju vojnih kapaciteta zbog straha od mogućeg kineskog napada.

Tajvanski parlament nedavno je odobrio dodatnih 25 milijardi dolara za odbranu, dok kineska vojska nastavlja intenzivne vojne vežbe oko ostrva.

Istovremeno, američki vojni zvaničnici upozoravaju da su američke zalihe projektila i municije ozbiljno smanjene nakon sukoba sa Iranom, što dodatno komplikuje situaciju u slučaju eventualne krize sa Kinom.

Šta bi značio „najgori scenario“

Najveći strah Tajvana jeste mogućnost da Vašington i Peking postignu veliki geopolitički dogovor iza zatvorenih vrata.

Tajvanski zvaničnici otvoreno priznaju da se plaše da ostrvo postane „pregovarački čip“ između dve supersile.

Zamenik ministra spoljnih poslova Tajvana Francois Wu upozorio je:

– Ono čega se najviše bojimo jeste da Tajvan postane deo pregovora između Sija Đinpinga i predsednika Trampa.

Analitičari ocenjuju da bi čak i najmanji signal slabljenja američke podrške mogao dramatično promeniti odnos snaga u Aziji i podstaći Peking na agresivnije poteze.