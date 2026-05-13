Kubanski predsednik Miguel Dijaz-Kanel izjavio je da američka politika prema Kubi ima za cilj da dovede kubanski narod do krajnjih granica teškoća i pritisaka.

"Situacija u Nacionalnom elektroenergetskom sistemu je posebno napeta ovih dana. Za danas se prognozira deficit od preko 2.000 MW tokom noćnog vrhunca potražnje. Ovo dramatično pogoršanje ima jedan uzrok: genocidnu energetsku blokadu koju su SAD nametnule našoj zemlji, a koja preti iracionalnim tarifama za svaku naciju koja nas snabdeva gorivom", rekao je predsednik Kube u objavi na društvenoj mreži X.

Dodao je da ove srede količina električne energije proizvedene na Kubi zbog nedostupnosti goriva iznosi 1.100 MW.

"Dolazak samo jednog broda sa gorivmo, u kubansku luku, od minimum osam potrebnih svakog meseca, omogućio nam je da smanjimo deficit i nestanke struje koji su, iako nisu potpuno nestali, značajno smanjeni", rekao je on.

Dijaz-Kanel je naglasio da ni 60-godišnji američki embargo niti pooštravanje 243 mera ograničenja tokom prethodne administracije Donalda Trampa nisu mogli da slome kubansku revoluciju

"Američki mediji koji služe ratobornoj agendi saveznih agencija te zemlje izrazili su zbunjenost herojskim otporom kubanskog naroda i nepokolebivim jedinstvom i odlučnošću naše vlade. Morali su da priznaju da, uprkos brutalnim merama ekonomskog i energetskog gušenja koje su propisale SAD, Kuba ostaje na nogama. Ona nije propala država", navodi se u njegovoj objavi.

Prema rečima Dijaz-Kanela, Kuba ostaje spremna za dijalog sa SAS pod ravnopravnim uslovima, ali će istovremeno "nastaviti da se odupire i razvija, uz uverenje da će ogromne teškoće morati da prevaziđe sopstvenim snagama, ostajući ujedinjena kao nacija".

Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da će SAD "zauzeti" Kubu bez otkrivanja detalja o svojim planovima, dok je CNN izvestio da je američka vojska značajno povećala broj izviđačkih letova kod obale ostrva od februara ove godine.