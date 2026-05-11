Poznati glumac i voditelj Dragan Marinković Maca svojevremeno je na društvenim mrežama prozivao bivšeg dečka Jovane Jeremić, Dragana Stankovića, zbog lapsusa.

Međutim sada je u okviru emisije kod Ognjena Amidžića, u igrici "Da li bi radije", otkrio da bi da sa voditeljkom ode otišao na pusto ostrvo.

- Da li bi radije proveo mesec dana na pustom ostrvu sa Jovanom Jeremić ili Milošem Bojanićem.

- Sa Jovanom Jeremić. Pa, Jovana... Odmorio bih se, a ona bi se napokon ispričala i to je to - poručio je Marinković u svom stilu.

Pevača nazvao papkom

- Izjavio si da je papak gori od atomske bombe. Navedi ime jednog papka sa estrade - usledilo je sledeće pitanje.

- Sada si ga spomenuo, ne treba ga dvaput pominjati - rekao je Maca, aludirajuči na Bojanića.

