Dea Đurđević je godinama bila u vezi sa kolegom Mladenom Mijatovićem.

Neretko je i javno pričala o vezi sa njim, a nikada nije krila koliku količinu ljubavi je osećala prema njemu.

- Sa Mladenom mi se rodila najveća partnerska i ljubavna veza. Mogu slobodno reći da mi je to najotvorenija veza, on je jedini čovek sa kojim sam živela i sa kojim i dalje živim. Imala sam ja ljubavi pre njega, ali ne kao sa njim. Izgleda da se poslednja emotivna veza najviše voli - isprčala je Dea gostujući kod Slavice Đukić Dejanović.

Tada je otkrila da su se sve probleme rešavali zajedničkim snagama.

- U našoj kući se ja kod naše kući osećam neopterećeno, potpuno relaksirano. To je ta baza koju sam naučila u primarnoj porodici, da mi kuća bude oaza mira i sigurnosti. Tu idemo i kada smo srećni i kada smo tužni. Uspeli smo da napravimo bazu u kojoj je sve rešivo, samo je bitno da uvek budemo tu - rekla je Dea.

"To više nije tvoja kuća"

Dea Đurđević je otkrila i kako ju je majka savetovala.

- Majka mi je rekla kada smo počeli da živimo zajedno: "Prvi put kada budeš osetila grč u stomaku i da ti je muka kad kreneš kući, to više nije tvoja kuća, onda dođi kod mame". Čim dolaziš sa mučninom u želucu, znači da tebi tamo nije lepo, a u kući mora da bude lepo - rekla je Dea gostujući kod Slavice Đukić Dejanović.

BONUS VIDEO: