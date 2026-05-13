Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu inicijativu koja bi mogla ozbiljno da promeni bezbednosnu sliku istočne Evrope i Balkana. Tokom samita Formata Bukurešt 9 u Rumuniji, Zelenski je rumunskom predsedniku Nicușor Dan ponudio direktnu saradnju u oblasti razvoja i proizvodnje dronova, što je odmah izazvalo veliku pažnju regionalnih analitičara i bezbednosnih krugova.

Kako prenosi Ukrinform, predlog podrazumeva stvaranje posebnog modela saradnje između Kijeva i evropskih država u cilju jačanja vojne i tehnološke bezbednosti kontinenta.

Zelenski je nakon sastanka izjavio da su dve strane već dogovorile da njihovi timovi razrade detalje buduće saradnje.

– Očekujemo da što pre pređemo na otvaranje pregovaračkih klastera i podrška Rumunije nam je veoma važna – poručio je ukrajinski predsednik.

Rumunija postaje ključna tačka istočnog krila NATO

Analitičari ocenjuju da ova inicijativa nije samo tehnički sporazum o dronovima, već deo mnogo šire strategije Ukrajine i NATO saveznika da dodatno militarizuju istočno krilo Evrope.

Rumunija već ima izuzetno važnu ulogu u regionu zbog svog položaja na Crnom moru i blizine Ukrajini, a poslednjih godina postala je jedna od ključnih logističkih i vojnih tačaka NATO.

Upravo zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da bi zajednički razvoj dronova mogao značiti:

jačanje nadzora granica i vazdušnog prostora,

ubrzano širenje vojnih tehnologija u regionu,

stvaranje novih baza i proizvodnih centara,

još veće prisustvo NATO infrastrukture blizu Balkana.

Posebno zabrinjava činjenica da su dronovi postali jedno od najvažnijih oružja modernog ratovanja nakon sukoba u Ukrajini.

Šta to znači za Balkan

Iako se saradnja trenutno odnosi na Rumuniju i Ukrajinu, bezbednosni stručnjaci upozoravaju da bi posledice ovakvih projekata mogle direktno da utiču i na Balkan.

Region Crnog mora i jugoistočne Evrope već mesecima se nalazi pod povećanim vojnim pritiskom zbog rata u Ukrajini, pojačanog prisustva NATO i rastućih tenzija između Zapada i Rusije.

Upravo zbog toga mnogi smatraju da Balkan ulazi u novu fazu geopolitičkog nadmetanja, gde će bespilotne letelice, nadzor i vojna tehnologija igrati ključnu ulogu.

Zelenski je tokom samita B9 pozvao evropske zemlje da sa Ukrajinom sklapaju bilateralne sporazume o dronovima kako bi, kako tvrdi, “ojačali bezbednost Evrope”.

Pored sastanka sa rumunskim predsednikom, Zelenski je razgovarao i sa predsednikom Litvanije Gitanas Nausėda i predsednikom Letonije Edgars Rinkēvičs.

Evropa ubrzano menja vojnu strategiju

Rat u Ukrajini potpuno je promenio vojnu doktrinu evropskih država. Dronovi, elektronsko ratovanje i sistemi nadzora sada postaju prioritet gotovo svih članica NATO.

Ukrajina trenutno ima ogromno iskustvo u razvoju i korišćenju borbenih dronova, zbog čega pojedine evropske države žele direktnu saradnju sa Kijevom.

Istovremeno, Rusija sve češće upozorava da širenje vojnih projekata NATO prema njenim granicama predstavlja ozbiljnu bezbednosnu pretnju.

Upravo zato analitičari ocenjuju da bi novi ukrajinsko-rumunski projekat mogao dodatno podići tenzije u regionu i otvoriti nova pitanja o budućnosti bezbednosti Balkana i istočne Evrope.