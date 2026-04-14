Voditelj Ognjen Nestorović je godinama bio zaštitno lice televizije Pink, ali je iznenada dao otkaz i prešao na drugu televiziju.

O njegovom potezu se dugo pričalo, ali je on nedavno progovorio o Milici Mitrović i direktno otkrio razlog zbog kog je dao otkaz.

Kako je naveo, ostao je šokiran kada je saznao koliki honorar ima Miljana Kulić.

- Otac mi je preminuo u petak, a emisija je bila nedeljom. Nisam dobio nijednu poruku saučešća. Kada sam došao, pitali su me ko će da vodi emisiju. Sahranio sam oca u subotu, a vodio emisiju u nedelju pet sati. U tom trenutku mog brodoloma doživeo sam katarzu - priznao je Ognjen.

- Bio sam nezadovoljan što radim Zadrugu, pa su me na kraju povukli sa projekta. Nisam mogao da se lažno smejem. Nekoliko puta sam davao otkaz. Napustio sam Pink jer sam saznao da Miljana Kulić ima honorar 4.000 evra nedeljno. To je bio kraj, kap koja je prelila čašu - ispričao je voditelj u emisiji kod Lune Đogani.

